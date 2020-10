Ein Wochenende mit ganz gemischten Gefühlen für die Damen des HTC Uhlenhorst Mülheim in der Hockey-Bundesliga – einen Punkt sammelten sie in den zwei Partien bei Rot-Weiss Köln (0:2) und dem Harvestehuder THC (2:2). Den Punkt gab es allerdings nicht für den deutlich stärkeren der beiden Auftritte, was Trainer Daniel Kamphaus ärgerte.

„Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel erlebt, was so sehr ein 0:0 verdient hätte“, fasste der Trainer die Partie der Uhlen in Köln am Samstag zusammen.

Uhlenhorst Mülheim gut vorbereitet gegen starke Kölnerinnen

Die Kölnerinnen waren wie erwartet ein starker Gegner, aber der taktische Plan ging für Mülheim komplett auf: „Wir waren mit einer der Top-Mannschaften der Liga 60 Minuten lang auf Augenhöhe, die beiden Teams haben sich eigentlich komplett neutralisiert – beide Mannschaften hatten je eine Chance aus dem Spiel heraus und eine kurze Ecke.“

Einen Unterschied gab es aber: Diese Ecke nutzten die Gastgeberinnen im Schlussviertel.

Uhlenhorst warf alles nach vorn und nahm die Torhüterin vom Feld, wodurch kurz vor Spielende noch das zweite Tor fiel – ärgerlich. „Wir hätten das 0:0 verdient gehabt, das ist schade“, so Kamphaus, dessen Team dann am Sonntag noch den weiten Weg nach Hamburg fahren musste, wo das frische (weil Samstag spielfreie) Team des HTHC wartete.

Ex-Uhlenhorsterin Maren Kiefer trifft für den HTHC gegen ihr altes Team

Ob das Spiel vom Samstag in den Knochen und die Reisestrapazen den Unterschied machten? Jedenfalls konnte Mülheim nicht an die Leistung aus Köln anknüpfen. „Taktisch haben wir wieder das präsentiert bekommen, was wir erwartet haben und haben auch so dagegen gespielt wie geplant“, meinte Kamphaus, „aber das letzte bisschen Einsatz, der letzte Biss fehlte uns.“

Ende des ersten Viertels ging Hamburg in Führung. Die erst im Sommer aus Mülheim zum HTHC gewechselte Maren Kiefer legte nach der Halbzeit das zweite Tor nach – darauf zeigten die Uhlenhorsterinnen dann aber die richtige Reaktion.

„Den Punkt haben wir uns am Ende erkämpft“, kommentierte Kamphaus das Endergebnis von 2:2, Ida-Marie Köllinger und Julia Hemmerle glichen noch im Schlussviertel aus. Auch wenn der Punkt so etwas glücklich war – verdient hatten ihn sich die Mülheimerinnen ja eigentlich schon am Tag davor.

