Uhlenhorster stehen mit den DHB-Herren plötzlich unter Druck

Sein erstes Turniertor brachte Deutschland am Ende nicht den Sieg: Timm Herzbruch (li.) vom HTC Uhlenhorst Mülheim.

Tokio. Durch eine 3:4-Niederlage gegen Südafrika verspielt das deutsche Hockeyteam mit den vier Uhlenhorstern seine gute Ausgangsposition.

„Das Turnier ist deutlich anspruchsvoller als andere Turniere“, hatte Lukas Windfeder noch vor dem Spiel gegen Südafrika gesagt. Bis dahin stand die deutsche Mannschaft, zu der neben ihm noch die Uhlenhorster Niklas Bosserhoff, Timm Herzbruch und Benedikt Fürk zählen, mit zwei Siegen und einer Niederlage gut da, die 3:4-Niederlage gegen Südafrika setzt das Team von Bundestrainer Kais al Saadi nun unter Druck.

Timm Herzbruch brachte Deutschland mit seinem ersten Turniertor in Führung, die Südafrikaner drehten das Spiel in der Folge. Windfeder nach einer Ecke und Constantin Staib sorgten aber bis zur Pause zur erneuten deutschen Führung. Ein Doppelschlag in der 45. und 48. Minute durch Nic Spooner und Mustapha Cassiem brachte dann aber Südafrika auf die Siegerstraße.

Vor allem das Eckenverhältnis von 10:2 für Deutschland zeigte, dass mehr drin war. „Es kann nicht sein, dass wir pro Spiel fünf, sechs Tore schießen müssen, um zu gewinnen“, so Windfeder. Um sicher ins Viertelfinale zu kommen, muss gegen die Niederlande (Fr., 13.45 Uhr) mindestens ein Punkt her.

