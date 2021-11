Uhlenhorster Juniorinnen gewinnen westdeutsche Meisterschaft

Düsseldorf. Das U12-Team vom HTC Uhlenhorst holte in Düsseldorf den Titel gegen den DHC. Im Anschluss lobte der Trainer die starke Mannschaftsleistung.

Die U12-Mädchen des HTC Uhlenhorst haben in Düsseldorf den westdeutschen Feldhockey-Meistertitel gewonnen. Sie besiegten im Finale den Endrunden-Ausrichter DHC mit 3:1 (1:1).

Die Mülheimerinnen gerieten auf der Anlage „Am Seestern“ frühzeitig mit 0:1 in Rückstand. Kurz vor der Pause konnte Marlene Goldenberg einen Angriff über die rechte Seite mit dem 1:1-Ausgleichstreffer abschließen. Leni Usta brachte den HTCU dann im dritten Viertel im Anschluss an eine Strafecke mit 2:1 in Führung. Sechs Minuten vor dem Ende machte Usta dann mit ihrem zweiten Treffer alles klar. Kurz darauf nahm die Uhlenhorster Kapitänin Ida Theile freudestrahlend den Meisterwimpel entgegen.

HTC Uhlenhorst: „Spielerinnen haben bis zur letzten Sekunde alles gegeben“

Im Halbfinale hatten die Mülheimerinnen tags zuvor Schwarz-Weiß Neuss mit 2:0 besiegen können. Das Spiel verlief lange ausgeglichen. In der Schlussphase verwandelte Ellis van Gessel eine kurze Ecke zur 1:0. Unmittelbar danach erhöhte Pauli Becker auf 2:0.

HTCU-Trainer Zoran van Gessel meinte: „Unsere beiden Torhüterinnen Lina Giesen und Nele Rakowski haben in der gesamten Saison inklusive des Endrunden-Wochenendes nur zwei Gegentreffer kassieren müssen. Das zeugt von einer glänzenden Defensivarbeit. Das Finale haben wir dank einer sehr starken Mannschaftsleistung für uns entscheiden können. Die Spielerinnen haben bis zur letzten Sekunde alles gegeben.“

