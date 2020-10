Es war ein wichtiger Sieg, dieses 2:0 (0:0) für die Hockeyspielerinnen des HTC Uhlenhorst in dieser Bundesliga-Begegnung mit dem Münchner SC. Zwar waren die Rollen vor dieser Partie klar verteilt, dass es nicht immer einfach ist, dieser als Favorit auch gerecht zu werden, erlebten die Herren des HTCU an diesem Wochenende bei ihrem 2:2 beim Harvestehuder THC.

Souverän gingen aber die Mülheimerinnen gegen ihre Gäste aus München aufs Feld und zeigten von Beginn an, wer Chef auf dem Platz ist.. Das von Daniel Kamphaus und Phil Neuheuser Trainierte Uhlen-Team, schaffte es in den erste 30 Minuten trotz zahlreicher guter Möglichkeiten aber nicht, den Ball im Kasten der Münchnerinnen unterzubringen.

Uhlenhorsterinnen mit vielen Kreisszenen

„Die Mädels haben es aber gut gemacht. Haben viel Druck ausgeübt und die Münchnerinnen gar nicht ins Spiel kommen lassen. Wir hatten viele gute Kreisszenen“, sagte der Uhlenhorster Coach Daniel Kamphaus.

In der zweiten Hälfte machten sich dann die Bemühungen der Uhlen auf dem Spielberichtet bemerkbar: In der 33. Minute brachte Katharina Kiefer ihre Mannschaft per kurzer Ecke in Führung. Auf diesem 1:0 wollten sich die Gastgeberinnen aber nicht ausruhen, spielten weiter diszipliniert nach vorne und belohnten sich erneut: Das 2:0 fiel in der 46. Minute durch Nika Hansen, die damit zu ihrem ersten Treffer in der Bundesliga kam.

Der Münchner SC warf am Ende zwar noch einmal alles nach vorne, nahm die Keeperin heraus und erspielte sich noch einmal zwei Strafecken in der Schlussphase, wirklich gefährlich werden konnten die Gäste den Mülheimerinnen aber nicht. „Da hat sich unsere Keeperin Térèse Correia wirklich gut präsentiert“, lobte Kamphaus.

Térèse Correia mit gutem Saison-Debüt

Die Torhüterin der Uhlen hatte ihren ersten Einsatz in dieser Saison, weil Femke Joyv mit einem Außenbandriss im Knöchel ausgefallen war. „Das ganze Spiel über wurde Térèse nicht geprüft, aber in der Schlussphase, als es darauf an kam, hat sie mit guten Paraden den Kasten sauber gehalten“, sagte Kamphaus, dessen Team durch die drei Punkte gegen München, den Abstand auf den Düsseldorfer HC im Pool B auf 14 Punkte verkürzen konnte. In der kommenden Woche wartet mit dem Mannheimer HC dann der Tabellenführer.

„

Alle aktuellen Nachrichten und Bilder zum Sport in Mülheim finden Sie hier