Uhlenhorst Mülheim kassiert in Hamburg die erste Niederlage

Hamburg Drei Viertel lang war Trainer Stralkowski mit dem HTC Uhlenhorst zufrieden. Was dennoch zur ersten Saisonniederlage führte.

Eigentlich hatten Moritz Ludwig und Julius Meyer die linke Abwehrseite beim HTC Uhlenhorst Mülheim bereits dicht gemacht. Doch Paul Smith tankte sich wie ein Bulldozzer in den Kreis durch – eine Drehung, ein Schlag, mehrere Abpraller und plötzlich lag der Ball hinter der Linie. Es war der entscheidende Treffer für den Hamburger Polo Club im Feldhockey-Bundesligaspiel gegen den HTCU, der damit seine erste Saisonniederlage kassierte.

„Wir sind natürlich sehr enttäusch, dass wir nicht mehr mitnehmen konnten. Wir hatten uns doch noch einen oder zwei Punkte am Ende erhofft“, meinte Uhlenhorsts Trainer Thilo Stralkowski. Dennoch wollte er auch etwas Positives aus der ersten Niederlage in dieser Spielzeit mitnehmen: „Die erste Halbzeit und das vierte Viertel waren ein echt guter nächster Schritt für unsere junge Truppe.“

Warum der Mülheimer Coach in der ersten Hälfte begeistert war

Denn im ersten Durchgang war der Coach von seiner Mannschaft ziemlich begeistert. „Wir haben extrem stark gespielt, waren total dominant und die klar bessere Mannschaft“, urteilte Stralkowski, der vor allem das Mittelfeld der Mülheimer lobte. „Robert Duckscheer, Jannik Enaux und Jonas Seidemann haben immer wieder die Halbfeld-Deckung von Polo ausgehebelt“, schilderte der Coach.

Doch eine schnelle kurze Ecke ging nicht rein, mehrere gefährliche Situationen führte ebenso wenig zum Erfolg. „Uns hat die finale Durschlagskraft gefehlt, um uns noch mehr sehr gute Chancen zu erspielen“, bemängelte der Trainer hinterher.

Hockey in Mülheim: Weitere Nachrichten

• HTC Uhlenhorst möchte "Bock aufs Verteidigen" haben

• Mit Premierentor: Mülheimer feiern standesgemäßen Heimsieg

• Uhlenhorst-Coach: "Wir können noch ganz oben mitspielen"

Als die Hamburger nach der Pause auf Pressing umstellten, unterliefen den Mülheimern schon im Aufbau mehrere Fehler, was zu Chancen für Polo führte. „Die haben wir selbst eingeleitet“, haderte Stralkowski. Keeper Felix Damberger rettete gleich drei- bis viermal stark.

Aus dieser Drangphase hatten sich die Uhlenhorster eigentlich gut befreit, sogar wieder eine eigene Ecke gespielt. Dann führte ein langer Schlenzball auf Hamburgs rechte Seite zum goldenen Tor des Tages. „Ein unglückliches Gegentor, das zu dem Zeitpunkt nicht unverdient war“, kommentierte Stralkowski.

HTC Uhlenhorst rutscht auf Tabellenplatz drei ab

Im letzten Viertel traten die Mülheimer dann wieder strukturierter auf, aber erneut fehlte vorne die Durchschlagskraft. „Auf beiden Seiten gab es nicht die ganz großen Kreisszenen aber ich denke, dass es für die Zuschauer trotzdem ein interessantes Spiel war“, meinte der unterlegene Coach.

Am Sonntag, 12.30 Uhr, will er mit seiner Mannschaft im Duell beim UHC Hamburg „wieder voll auf Angriff“ gehen. Die Hamburger unterlagen am Samstag Rot-Weiss Köln daheim mit 0:3, wodurch neben dem Harvestehuder THC auch die Kölner in der Tabelle des Bundesliga-Pools A an den Mülheimern vorbeizogen.

So spielten sie: Namen & Daten zur Bundesliga-Partie

Hamburger Polo Club - HTC Uhlenhorst Mülheim 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Smith (45.)

HTCU: Damberger, Belzer – Holthaus, Kammann, Ludwig, Windfeder – Duckscheer, Meyer, Sanda, Schirrmacher, Seidemann, Stahmann, Steinau, Werner – Enaux, Hellwig, H. Mertgens, L. Mertgens

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim