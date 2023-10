Uhlenhorst Mülheim: Frauen verkaufen sich in Hamburg teuer

Hamburg Für die Hockeyspielerinnen des HTC Uhlenhorst hingen die Trauben am Samstag hoch. Am Ende fehlte aber nur ein Tor zum Penaltyschießen.

Nach dem 0:5 gegen Meister Mannheim und dem 0:4 gegen Vorgänger Düsseldorf wollte den Feldhockey-Damen des HTC Uhlenhorst Mülheim im Duell beim Club an der Alster eines nicht passieren: Ein frühes Gegentor. Als Hanna Granitzki in Minute drei das 1:0 für die Hamburgerinnen erzielte, sah sicherlich der ein oder andere eine weitere klare Niederlage der HTCU-Damen kommen. Doch es kam anders.

Der frühe Treffer sollte der einzige in der Bundesliga-Partie bleiben. Zwar konnte sich der Tabellenletzte für den Ausgang erneut nichts kaufen, konnte sich in der Schlussphase aber den Luxus erlauben, Torhüterin Finja Starck herauszunehmen, um mit einer zusätzlichen Feldspielerin doch nach das Penaltyschießen zu erreichen.

Mülheimer Torhüterin Finja Starck verhindert Vorentscheidung

Am Ende der 60 Minuten konnten die Mülheimerinnen immerhin einen couragierten Auftritt für sich verbuchen, während das favorisierte Team von Alster die Partie eher in der Kategorie Arbeitssieg einsortieren wird. "Ich kann mich an kein Spiel gegen Alster erinnern, das am Ende noch so knapp war", meinte HTCU-Trainer Phil Neuheuser.

Der Coach fand es rückblickend sogar "schade, dass wir keinen Punkt mitgenommen haben". Alster hatte zwar Chancen auf einen zweiten Treffer, doch auch die Mülheimerinnen verzeichneten am Ende noch einen Pfostenschuss. "Wir waren zum Schluss echt am Drücker", so Neuheuser.

Die Hamburgerinnen hätten schon zehn Minuten vor dem Ende alles klar machen können, als zwei Spielerinnen auf Torhüterin Starck zuliefen, die aber am Ende gegen Juliane Grashoff die Oberhand behielt. Das vermeintliche 2:0 ins leere Tor fiel am Ende erst nach der Schlusssirene und zählte daher nicht mehr.

"Das war eine sehr gute Leistung, ich bin wirklich zufrieden damit und hoffe, dass wir uns morgen jetzt endlich belohnen", so der HTCU-Trainer.

Am Sonntag um 11 Uhr wollen die Mülheimerinnen im achten Anlauf ihren ersten Saisonsieg feiern. Sie sind zu Gast bei den Zehlendorfer Wespen, die am Samstag im Berliner Derby gegen den BHC durch ein 4:2 nach Penaltyschießen ihren zweiten Erfolg in dieser Spielzeit feierten.

So spielten sie: Namen & Daten zur Bundesliga-Partie

Club an der Alster Hamburg – HTC Uhlenhorst Mülheim 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Granitzki (3.)

HTCU: Starck, Burmester – Barth, Clococeanu, Mertens, Neuheuser, Oschee, Schrafen, Sturm – Becker, Hemmerle, Müntefering – Engel, Frye, Guyet, Heyltjes, Scheuer

