Über 100 Jugendliche schlagen beim TK Heißen auf

Silas Krummen vom Kahlenberger HTC ist beim RuhrText-Cup in der Altersklasse U14 an Position eins gesetzt.

Mülheim. Der TK Heißen richtet von die 21. Auflage des Mülheimer Tennis-Jugendturniers um den RuhrText-Cup aus. Ein Lokalmatador zählt zu den Favoriten.

Schlag auf Schlag wird es von Donnerstag bis Sonntag auf der Anlage des Tennis-Klubs Heißen gehen – nicht nur auf den sechs Plätzen, sondern auch bei den Spielaufrufen.

Der Verein von der Blücherstraße erwartet zu seinem deutschen Jugend-Ranglistenturnier um den RuhrText-Cup über 100 Jugendliche. Die besten Chancen auf einen Heimsieg hat – laut den Setzlisten – Silas Krummen. Der Nachwuchsspieler des Kahlenberger HTC ist in der Altersklasse U14 an Position eins gesetzt.

Mülheimer-Duell im Viertelfinale ist möglich

Im Viertelfinale könnte es am Samstagmorgen zu einem Mülheimer Duell kommen. Möglicherweise stehen sich dann Silas Krummen, der für den KHTC aufschlägt und in einer Tennisakademie in Meerbusch trainiert, sowie der für den Ratinger TC Grün-Weiß spielende Selbecker Tjark Seele gegenüber. An Position zwei gesetzt ist Jakob Letsch vom Bünder TC aus Westfalen.

Weitere Berichte zum Tennis in Mülheim

In der Setliste für die U16-Junioren taucht ebenfalls ein Lokalmatador auf. Der Düsseldorfer Justus Schmidt geht als Nummer fünf ins Rennen. Er hat sich vor der Saison dem HTC Uhlenhorst angeschlossen und ist Mitglied des Junioren-Niederrheinligateams.

TK Heißen ist mit einigen Spielerinnen und Spielern vertreten

Turnierausrichter TK Heißen schickt ebenfalls einige seiner Nachwuchsspieler ins Rennen: Paula Letmathe, die erst kürzlich ihr Debüt im Damen-Bezirksligateam gegeben hat, schlägt bei den U18-Juniorinnen auf, Pia Lindner bei den U12-Mädchen. Noah Weiner zählt zum 28-köpfigen Teilnehmerfeld der U14-Junioren. Die TKH-Fans werden auch Nyla Emenako und Jasper Spitzer die Daumen drücken. Beide sind Heißener Vereinsmitglieder, spielen allerdings für den MTV Kahlenberg. Beide sind für die eine oder andere Überraschung gut.

An allen vier Turniertagen beginnen die Matches um 9 Uhr. Die Endspiele sollen am Sonntag ab 13.30 Uhr über die Bühne gehen. „Wir werden wieder eine volle Anlage haben und gutes Jugendtennis geboten bekommen. Die ganze Veranstaltung ist absolut positiv für den Verein“, sagt TKH-Vorstandsmitglied Niklas Lehmann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim