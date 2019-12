Mülheim. Der TuSpo Saarn kann nur mit einem Sieg an den besten drei Teams der Kreisliga A dranbleiben. Gegner ist der 1. FC Mülheim.

TuSpo Saarn will an den besten drei Teams dranbleiben

Mit einem Lokalduell beenden der TuSpo Saarn und der 1. FC Mülheim in der Kreisliga A am Sonntag (14.30 Uhr, Mintarder Straße) das Pflichtspieljahr 2019. Für beide Teams kein leichtes Spiel.

Die Saarner können nur mit einem Sieg an den drei Top-Mannschaften dranbleiben. Dass die GSG Duisburg und Wanheim 1900 Punkte liegen lassen, ist unwahrscheinlich, am ehesten ist noch dem Tabellenzweiten Rheinland Hamborn ein Punktverlust im Duell gegen den Fünften aus Bruckhausen zuzutrauen.

„Löwen“ können ihre guten Leistungen krönen

Für die Löwen ist es gleichzeitig die Möglichkeit als aktueller Sechster etwas näher an die Top vier heranzurücken. Es wäre die Krönung einer durchaus ordentlichen ersten Hälfte für den Mülheimer Traditionsverein.

Um in der Rückrunde gar nicht mehr in Bedrängnis rund um einen möglichen Relegationsplatz zu kommen, wollen die Kicker des SC Croatia ihr Heimspiel an der Moritzstraße gegen den Tabellennachbarn SG Wanheimerort/Taxi unbedingt gewinnen. Croatia stünde dann bei 23 Punkten. Anstoß ist um 15.15 Uhr.

Heißen ist am Kammerberg Favorit

Weiter von den direkten Abstiegsplätzen absetzen möchte sich der Mülheimer FC 97 II, der am Sonntag, 14.15 Uhr, im Ruhrstadion den bislang eher enttäuschenden Absteiger TuS Mündelheim empfängt.

Im Auswärtsspiel bei der schwachen Elf von TuRa 88 Duisburg ist der SV Heißen am Sonntag, 14.15 Uhr, favorisiert. Die Duisburger haben erst vier Punkte auf dem Konto. Der Tabellenzehnte Heißen könnte sein Konto auf 26 Zähler vergrößern. Genauso viele hat zurzeit der Tabellenfünfte. Ein Sprung in der Tabelle ist also möglich.