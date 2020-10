Am fünften Spieltag der Fußball-Bezirksliga bestreitet der TuSpo Saarn sein erstes Auswärtsspiel. Das ist für den Aufsteiger bei mehreren Ausfällen aber das kleinste Problem. Währenddessen will der Mülheimer SV 07 seine Punkte sieben bis neun einfahren.

DJK Sportfreunde Katernberg – TuSpo Saarn (So., 15 Uhr, Meerbruchstraße). Es wird wieder ein schweres Spiel für die Saarner – das erste in der Fremde in dieser Saison. „Wir treffen auf eine erfahrene, gute Truppe und waren etwas überrascht, dass sie die ersten drei Spiele in den Sand gesetzt haben“, sagt Co-Trainer Christian Werle. Er vertritt aktuell den am Knie operierten Thomas Stedter.

Mit dem Erfolg über den MSV 07 und einen 10:3-Kantersieg unter der Woche im Pokal scheint Katernberg aber in die Spur gefunden zu haben. „Wir verfolgen einen ähnlichen Matchplan wie gegen Duisburg 08“, verrät Christian Werle. Soll heißen: Gegentore minimieren und schnell umschalten.

Stimmung ist immer noch gut

Die Stimmung sei nach wie vor gut. „Die Jungs verstehen, dass es für Viele noch ein Lernprozess ist“, so Werle. Der Unterschied von der Kreisliga A zur Bezirksliga sei eben doch gewaltig. „Man kann ja nicht sagen, dass es für uns total schlecht läuft. Deswegen bleiben wir nach wie vor selbstbewusst“, sagt der Co-Trainer.

Ein Fragezeichen steht hinter seinem Kapitän Marcel Spennhoff, der am Sonntag ausgewechselt werden musste. Er trainierte in dieser Woche zwar mit, ist aber nach wie vor angeschlagen. Der neue Abwehrchef Erik Link hat sich den Fuß verdreht und fällt ebenso aus wie Gero Hiegemann (Muskelfaserriss), Marcel Remmen, Jörn Mühlenbrock (jeweils Urlaub), David Nipken (privat verhindert) und Dennis Schlee (berufsbedingt). Dafür kehrt Marius Stoltenberg ins Team zurück.

Heisinger SV – Mülheimer SV 07 (So., 15 Uhr, Uhlenstraße). Beim noch punktlosen Heisinger SV kann für den Spielverein 07 eigentlich nur ein Dreier zählen. Zumal die Mülheimer nach der schlechten zweiten Halbzeit am vergangenen Sonntag auch noch ein Stück weit etwas gutzumachen haben.

Das Duell gegen Katernberg war die erste kleinere Enttäuschung der Saison, nachdem die Niederlage gegen Dellwig eher mit viel Pech zustande gekommen war. Die ersten beiden Saisonspiele hatte das Team von Trainer Dimitri Steininger sogar gewonnen – darunter auch das Auswärtsspiel bei der hoch gehandelten SG Schönebeck.

Mit einem Sieg könnte die Steininger-Elf an der vierköpfigen Spitzengruppe – bestehend aus RuWa Dellwig, der GSG Duisburg, Viktoria Buchholz und der SG Schönebeck – dranbleiben.

Allerdings muss der Coach auf seine beiden Rot-Sünder Blerim Hysenlekaj und Tunahan Askar verzichten.

