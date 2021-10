Der TuSpo Saarn konnte in Duisburg nur eine Halbzeit lang mithalten.

FUSSBALL BEZIRKSLIGA TuSpo Saarn: Gegner fährt in der zweiten Hälfte Ferrari

Duisburg. Nach einer ordentlichen ersten Hälfte gegen Spitzenreiter Viktoria Buchholz, bricht der TuSpo Saarn nach der Pause ein.

Eine Halbzeit lang durfte der TuSpo Saarn in der Fußball-Bezirksliga von einer kleinen Überraschung im Duell gegen Tabellenführer Viktoria Buchholz träumen. Doch in der ersten Viertelstunde nach der Pause ging alles dahin. Am Ende unterlagen die Mülheimer mit 1:5 (1:1).

„Immer nur 45 Minuten gute Leistungen abzuliefern, reicht eben nicht“, ärgerte sich Saarns Trainer Oliver Vössing. Dylan Dubas hatte die Duisburger Führung in der 27. Minute ausgeglichen.

Weitere Nachrichten aus dem Mülheimer Sport

„In der ersten Halbzeit hat Buchholz noch sehr zurückhaltend gespielt, nach der Pause haben sie dann sofort vorne gepresst“, erläutert Vössing. Damit kamen die Saarner gar nicht zurecht. „Man könnte sagen: sie haben den Trabi in der Garage gelassen und sind mit einem Ferrari wieder rausgekommen“, sagte Vössing bildhaft.

Von einem Doppelschlag erholte sich der TuSpo nicht mehr. „Da haben wir nicht mehr in unsere Ordnung gefunden und viele Fehler im Aufbau gemacht“, ärgerte sich der Coach.

Dass nur zwei Mann auf der Bank saßen, habe die Aufgabe danach nicht leichter gemacht.

Namen & Zahlen zur Saarner Niederlage

Tore: 1:0 Mrozek (14.), 1:1 Dubas (27.), 2:1 Kuschel (48.), 3:1 Mrozek (50.), 4:1 Straub (58.), 5:1 Eickmanns (80.)

TuSpo: Töpfer – Wolterhoff, Schreckenberg, Stedter, Dubas – Remmen, Sander – Uthayakumar, Michalschyk (66. Mehler), Nipken – Stoltenberg (66. Stränger)

Weitere Artikel aus dem Mülheimer Lokalsport lesen Sie hier.