Mülheim. Der TSV Heimaterde ist mit einem Kantersieg in die zweite Kreispokalrunde eingezogen. Am Dienstagabend will Union 09 Mülheim folgen.

Mit einem klaren 7:1 (2:1)-Erfolg über den SV Laar 21 sind die Kreisliga-B-Fußballer des TSV Heimaterde in die zweite Runde des Kreispokal-Wettbewerbs eingezogen. Ihnen will am Dienstagabend der TuS Union 09 folgen.

Die Mannschaft von Trainer Marcus Folgner legte einen Blitzstart hin und führte schon nach nicht einmal zwei Minuten durch ein Tor von Nils Pleiser. Einen Pass von der Grundlinie in den Rücken der Abwehr verwertete Marius Thomas in der 23. Minute zum 2:0. Laar gelang aber fünf Minuten vor dem Wechsel der Anschlusstreffer.

TuS Union Mülheim gastiert in Beeckerwerth

Die Hoffnungen der Gäste wurden aber nur drei Minuten nach der Pause durchkreuzt. Manuel Fischer stellte den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Als dann Youngster Vincenzo Enzo Prisco per Doppelschlag (51./52.) auf 5:1 erhöhte, war die Messe gelesen. Tim Sonnenschein ließ nur eine Minute später den sechsten Treffer folgen, ehe Justin Löhrke in der 77. Minute den Schlusspunkt setzte.

Am Dienstag versucht auch der TuS Union 09, die zweite Runde zu erreichen. In dem aus der letzten Woche verlegten Erstrundenspiel treten die Mülheimer um 19.30 Uhr beim B-Ligisten SV Beeckerwerth antreten.

Die Duisburger belegen aktuell Rang sechs in der Parallelgruppe, während die Unioner in ihrer Staffel auf dem siebten Rang geführt werden.

Berichte vom aktuellen Mülheimer Fußball-Spieltag

Weitere Berichte aus dem Mülheimer Lokalsport lesen Sie hier.

http://Fußball-Stadtmeisterschaften_in_Mülheim_fallen_aus{esc#230643334}[news]