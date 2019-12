TSC Mülheim erobert die Tabellenspitze in der 2. Bundesliga

In der 2. Bundesliga hat das Unterwasserrugby-Team des TSC Mülheim den ersten Tabellenplatz erobert. Es besiegte im heimischen Hallenbad Süd das Schlusslicht TSC Münster mit 5:1 (3:1) und ist nach vier von zehn Saisonspielen noch immer ungeschlagen.

Schrecksekunde in der zweiten Minute: Der Tabellenletzte aus Westfalen konnte seine erste Chance nutzen und mit 1:0 in Führung gehen. Der Mülheimer Spielertrainer Ulf Oesterwind rüttelte seine Mannschaft dann während eines „Time-outs“ wach. Zunächst erzielte Andreas Kielholz den Ausgleichstreffer. Dann sorgten Ulf Oesterwind und Michael Pangritz für eine beruhigende 3:1-Pausenführung der Mülheimer. In der zweiten Halbzeit erzielten dann Rudi Gersching und erneut Ulf Oesterwind die Treffer zum 5:1-Endstand.

Am 17. Januar geht’s weiter

Der Lohn für diesen Sieg ist die Tabellenführung in der Westgruppe der 2. Bundesliga. Am 17. Januar wird die Saison mit einem weiteren Heimspiel fortgesetzt. Zu Gast im Hallenbad Süd ist dann die SG Derne/Westfalia Dortmund II.