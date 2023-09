Trotz Eckenplus: Mülheimer Hockeyfrauen unterliegen München

Mülheim Die Hockeyfrauen des HTC Uhlenhorst verloren auch ihre zweite Saisonpartie. Warum der Coach vom Spiel dennoch recht angetan war.

Nach der knappen Niederlage im Penaltyschießen zum Auftakt beim Club Raffelberg gab es für die Bundesliga-Hockeyfrauen des HTC Uhlenhorst auch im zweiten Saisonspiel nichts zu holen. Dem Münchner SC unterlagen die Mülheimerinnen mit 0:1 (0:1).

"Natürlich bin ich frustriert, dass wir keine Punkte geholt haben, umgekehrt bin ich aber sehr angetan, was wir für eine spielerische Leistung gezeigt haben. Denn das war eine klare Steigerung im Vergleich zu letzter Woche", sagte Trainer Phil Neuheuser nach dem Spiel.

HTCU-Trainer nimmt trotz Niederlage Positives mit

Deswegen konnte der Coach der Partie trotz fehlender Ausbeute am Ende auch etwas Positives abgewinnen. "Es war ein Schritt in die richtige Richtung und ein richtig ordentliches Hockeyspiel", meinte Neuheuser.

Über weite Strecken hatte seine Mannschaft die Gegnerinnen aus München im Griff, lief aber ein ums andere Mal in einen Konter. So auch in der 38. Minute beim Treffer zum 0:1.

Dennoch hätte der HTCU genug Möglichkeiten gehabt, um das Spiel noch zu seinen Gunsten zu entscheiden. Allein im zweiten Durchgang erspielten sich die Gastgeberinnen sechs kurze Ecken. Kein Treffer! "Letztes Mal hatten wir eine Quote eins von eins und heute war ein bisschen der Wurm drin", haderte Neuheuser.

Mülheimer Damentrainer: "Müssen den Ball nur noch rüberschubsen"

Dennoch sieht er sein Team nah am ersten Punktgewinn. "Der Ball lag schon auf der Torlinie, jetzt müssen wir ihn nur noch rüberschubsen. Vor dem letztjährigen Viertelfinalteilnehmer aus München habe sich seine Mannschaft keinesfalls verstecken müssen.

Ob diese Steigerung schon reicht, um am Sonntag um 12 Uhr auf den Deutschen Meister Mannheimer HC ernsthaft herauszufordern, bleibt abzuwarten. "Das wird morgen ein hartes Brett. Der Fokus liegt natürlich auf der Defensive aber wir wollen auch mutig nach vorne spielen, das war heute der entscheidende Schritt, mit dem wir uns gesteigert haben."

So spielten sie: Namen & Daten zur Bundesliga-Partie

HTC Uhlenhorst - Münchner SC 0:1 (0:0)

Tore: 0:1 Schmidt (35.)

HTCU: Starck - Barth, Clococeanu, Mertens, Neuheuser, Oschee, Schrafen - Becker, Birkner, Hemmerle, Müntefering - Engel, Frye, Guyet, Heyltjes, Scheuer

