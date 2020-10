Trainerin Yasmin Almenräder feiert Dreifachsieg in München

Mülheim. Drei Sieger sattelte die Mülheimer Galopp-Trainerin Yasmin Almenräder in München. Ihre Kollegen waren in Köln und Dortmund erfolgreich.

Diese Reise nach München hat sich für die Mülheimer Galopp-Trainerin Yasmin Almenräder mehr als gelohnt. Bei vier Starts auf der Rennbahn in Riem feierten gleich drei ihrer Schützlinge einen Sieg.

Gleich im ersten Rennen durfte sie sich über den ersten Platz des dreijährigen Coriolan freuen. Erstmals als Wallach am Start gewann er ein mittleres Handicap über 2000 Meter mit sechs Längen Vorsprung.

Carvalho-Schützling gewinnt Auftaktrennen in Köln

Auch Lyacon gewann eine Sieglosenprüfung über 2000 Meter überlegen mit fünf Längen. Außerdem steuerte Stalljockey Adrie de Vries auch Nada mas für das Gestüt Weiherwiesen zum Sieg. Er saß bei allen drei Siegritten im Sattel.

Im wichtigsten deutschen Zuchtrennen für die Zweijährigen in Köln gewann der Mülheimer Trainer Jean-Pierre Carvalho mit Sun of Gold das Eröffnungsrennen. Der Schützling vom Gestüt Höny-Hof besitzt eine Nennung für das nächste Deutsche Derby.

Plätze zwei und drei im Preis des Winterfavoriten

Im mit 155.000 Euro dotierten Preis des Winterfavoriten über 1600 Meter belegten die ebenfalls von Carvalho in Mülheim trainierten Raffelberger Galopper Sea of Sands und Mythico hinter dem überlegenen Sieger Best of Lips die Plätze zwei und drei.

Einen glatten Mülheimer Erfolg gab es auch in Dortmund. Trainer Ralph Schaaf öandete mit dem Außenseiter Dervonotti unter Stephanie Koyuncu einen Treffer. Gegen den Speed des Galoppers, war an diesem Tag kein Kraut gewachsen.

Weitere Berichte aus dem Mülheimer Lokalsport lesen Sie hier.