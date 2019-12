Trainer-Premiere beim Gegner von Blau-Weiß Mintard

Mit dem Duell gegen einen punktgleichen Gegner beendete Blau-Weiß MIntard die Hinrunde in der Fußball-Landesliga, mit dem Duell gegen einen punktgleichen Gegner eröffnet die DJK auch die zweite Halbserie. Bereits am Samstag um 14 Uhr tritt der Aufsteiger beim FC Remscheid an.

Die Gastgeber führen anschließend ihre Weihnachtsfeier durch und für BWM-Trainer Marco Guglielmi war es selbstverständlich, der Verlegung auf den Samstag zuzustimmen.

FC Remscheid ist immer weiter abgerutscht

Die Remscheider sind nach starkem Start immer weiter abgerutscht. Seit September sind sie immer weiter abgerutscht. Mit Sahin Sezer wird am Samstag erstmals ein neuer Trainer an der Seitenlinie stehen. „Ich bin mal gespannt, wie sich das auswirkt. Vielleicht hat er es geschafft, irgendwelche Knöpfe zu drücken. Nach einem Trainerwechsel beim Gegner weiß man nie so genau, was man bekommt“, sagt Marco Guglielmi.

Mintards Coach konzentriert sich ohnehin viel lieber auf sein eigenes Team. „Wenn wir die unnötigen Fehler vermeiden und eine ähnliche Spielfreude an den Tag legen wie bei Duisburg 1900, dann können wir auch in Remscheid punkten“, ist sich der Coach sicher.

Platzierungen interessieren Guglielmi nicht

Damit könnte seine Elf in der Tabelle womöglich noch einen Platz nach oben klettern und vor allen Dingen das Polster zu den Abstiegsplätzen vergrößern. „Mir ist es eigentlich egal ob wir auf Platz 9 oder Platz 14 landen. Wichtig ist, dass wir nicht absteigen“, betont Guglielmi.

Er muss am Samstag auf Alfio Verzi verzichten, der sich am Knie verletzt hat. Ansonsten sind mit Ausnahme des Langzeitverletzten Florian Klasen alle Mintarder Spieler mit im Bus, der das Team nach Remscheid bringt.