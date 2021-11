Traditionsturnier „Kampf um den goldenen Ball“ kehrt zurück

Mülheim. Der RWW-Cup wird am kommenden Samstag zum 53. Mal ausgetragen. Es ist eines der traditionsreichsten Unterwasserrugby-Turnier in Deutschland.

Nachdem der RWW-Cup „Kampf um den Goldenen Ball“ im Jahre 2020 coronabedingt ausfallen musste, kann das traditionsreichste Unterwasserrugby-Turnier in Deutschland in diesem Jahr wieder – und das zum 53. Mal – stattfinden. Ausgetragen wird es im Hallenbad Süd am 6. November. Nur das regelmäßig am Freitag stattfindende Jugendturnier muss ausfallen, fest eingeplant ist es allerdings für 2022.

Nur wenig Zeit blieb dem TSC-Abteilungsleiter Unterwasser-Rugby, Carsten vom Bruch, für die Turniervorbereitung. Vor allem musste ein überzeugendes Corona-Schutzkonzept erstellt werden, welches letztlich mit Hilfe der SWIM-MH auch gelang. So werden alle Spieler, Schiedsrichter und Funktionäre ohne Ausnahme vor Betreten des Bades kontrolliert, ob sie den 3-G-Regeln genügen (geimpft, genesen oder getestet). Auf ein Catering muss verzichtet werden, Zuschauer sind nicht zugelassen.

Internationales Teilnehmerfeld geht an den Start

Kurzfristig gelang es, ein internationales Teilnehmerfeld zu präsentieren: Vier Damenmannschaften (Duisburg, Berlin, Langenberg und eine Mannschaft aus Spanien) sagten umgehend zu, kaum dass die Ausschreibung veröffentlicht war. Bei den Herren treffen sich die Teams aus Berlin, Köln, Rheine, Krefeld und Darmstadt sowie ein spanisches Team. Köln und Rheine nahmen schon 2019 teil (Köln 4./Rheine 2.) und haben somit die Chance, ihre Platzierung zu bestätigen oder zu verbessern.

Wie im übrigen der RWW-Cup „Kampf um den Goldenen Ball“ schon immer als erstes wichtiges Turnier im UWR-Sportkalender dazu dient, zu testen, wie leistungsfähig die Teams im Hinblick auf die kommende Saison sein werden. Der TSC nimmt diesmal nicht aktiv am Turnier teil, sondern beschränkt sich auf die Organisation. Mit vier Damen und einem Newcomer bei den Herren sind aber dennoch fünf TSC-Kämpfer eingesetzt, die bei „fremden“ Damenmannschaften starten bzw. als Gastspieler bei den Herren eingesetzt werden.

