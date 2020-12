Mülheim. Thomas Libera ist Trainer des PCF Mülheim. Seinen größten Erfolg feierte er mit den Panthers Köln – ausgerechnet bei der Endrunde in Mülheim.

„In meinem Sportlerleben gibt es eine Reihe von Spielen, an die ich mich erinnere. Dazu gehört mit Sicherheit auch der DFB-Futsal-Cup 2009 . Damals wurde die deutsche Meisterschaft im Futsal in einem Endrundenturnier ausgespielt.

Wegen meines Studiums spielte ich zu dem Zeitpunkt bei den Futsal Panthers Köln . Wir gehörten damals zur nationalen Spitze und lebten von unserer frischen und unbeschwerten Art zu spielen, womit wir die etablierten Teams überraschten. Es war für mich ein Privileg mit Köln in meiner Heimatstadt Mülheim zu spielen, denn das Turnier fand in der damaligen RWE Rhein-Ruhr-Sporthalle statt.

Strafstoß bringt die Führung im Finale gegen Münster

Im Halbfinale spielten wir gegen den damals amtierenden Meister UFC Münster. Beim Stand von 1:1 lief ich allein auf den gegnerischen Torwart zu. Leider hat mich der Keeper Luzar – später Teamkollege in Köln – unsanft gestoppt. Durch den daraus resultierenden Strafstoß konnten wir in Führung gehen.

Das Spiel haben wir dann mit 3:1 gewonnen, wobei das Foul und der Strafstoß zur Schlüsselszene gegen mental starke Münsteraner wurde . Danach haben wir den Titel gewonnen und konnten als Deutscher Meister auch am Futsal UEFA-Cup teilnehmen. In dieser Saison wurden wir zudem Deutscher Hochschulmeister und haben an den Europäischen Hochschulmeisterschaften partizipiert.

Sein heutiger Verein richtete die Endrunde aus

Es ist bis heute die einzige Deutsche Meisterschaft, welche die Futsal Panthers gewonnen haben, obwohl der Verein oft zu den stärksten Teams gehört. Schöne Nebengeschichte: Ausrichter des Turniers war der PCF Mülheim, bei dem ich mittlerweile Trainer bin .“

Thomas Libera, Deutscher Futsal-Meister 2009 und mittlerweile Trainer beim Regionalligisten PCF Mülheim. Außerdem ist er Vorsitzender der Sportjugend im Mülheimer Sportbund

Jeden Tag bis Weihnachten öffnet sich ein Törchen in unserem Adventskalender, und aktuelle und ehemalige Sportler erzählen vom Spiel ihres Lebens.

