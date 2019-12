Tennisspielerinnen des KHTC holen ersten Saisonsieg

Am zweiten Spieltag in der Hallen-Verbandsligasaison 2019/20 brachten die Tennisdamen des Kahlenberger HTC den ersten Sieg unter Dach und Fach. Nach dem 3:3 gegen den TC Blau-Schwarz Düsseldorf zum Auftakt feierten sie nun einen 5:1-Auswärtstriumph über den TC Rot-Weiß Dinslaken.

Im Spitzeneinzel musste sich Sarah Krohnen-Dauser ihrer Gegnerin Gina Betzholz mit 7:10 im Match-Tiebreak geschlagen geben. Die übrigen Punkte gingen allesamt an den KHTC. In den Einzeln siegten Lisa Krohnen-Dauser (6:2, 6:4 gegen Anja Lingen), Patricia Arnolds (6:1, 6:3 gegen Kira Koste) und Ema Operta (6:4, 6:1 gegen Christina Grams). Danach sorgten die Mülheimer Gespanne Sarah Krohnen-Dauser/Patricia Arnolds (2:6, 7:6, 10:6 gegen Betzholz/Lingen) und Lisa Krohnen-Dauser/Ema Operta (6:4, 6:0 gegen Koske/Grams) für den 5:1-Endstand.

Siegte im Einzel und im Doppel an der Seite von Lisa Krohnen-Dauser für den KHTC: Ema Operta. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„Der Teamgeist in der Mannschaft ist klasse. Die Spielerinnen unterstützen sich gegenseitig. Wie schon am ersten Spieltag konnten wir auch in Dinslaken mit 3:1 in Führung gehen. Nachdem wir zum Saisonauftakt beide Doppel verloren hatten, haben wir dieses Mal umgestellt — mit Erfolg“, sagte KHTC-Kapitänin Sarah Krohnen-Dauser. In der Tabelle belegen die Kahlenbergerinnen den zweiten Platz. Weiter geht es am 18. Januar mit dem Spiel gegen Blau-Weiß Kamp-Lintfort. Sarah Krohnen-Dauser: „Wir wollen das Duell unbedingt gewinnen, um weiter um den Aufstieg mitspielen zu können.“

Zweites Remis für MTV

In der 2. Verbandsliga endete auch das zweite Saisonspiel für den MTV Kahlenberg mit einem 3:3-Remis. Brit Hollstein und Leonie am Orde setzten sich beim ETuF Essen II in ihren Einzeln durch. Den dritten Zähler eroberte das MTV-Gespann Britt Hollstein/Alina Kappes. Die Damen 30 des KHTC feierten einen 5:1-Erfolg beim TC Rheinstadion Düsseldorf. Angelika May (6:0, 6:4 gegen Natalie Rotter), Anette Schumann (6:0, 6:2 gegen Petra Schmitt-Frister), Judith Robering-Steinbrink (6:1, 6:0 gegen Sandra Leven) und Michaela Grohmann (6:2, 6:0 gegen Anika Franz) sorgten für eine 4:0-Führung. Die Doppel wurden nicht gespielt und mit 1:1 gewertet.

Mit 4:2 gewannen die Damen 30 des TC Raadt die Verbandsligapartie beim TC Holthausen Düsseldorf. Die Punkte eroberten Virginia Trifonova und Nadine Sowislok sowie Virginia Trifonova/Erika Bandun und Jutta Weisbarth-Schöttler/Nadine Sowislok.