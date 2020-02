Mülheim. Die Hölterschule ist der neue Grundschulstadtmeister im Basketball. Acht Mannschaften gingen in der Harbecke-Sporthalle an den Start.

Team der Hölterschule jubelt über den Stadtmeistertitel

Am Ende jubelten die in grün gekleideten Spielerinnen und Spieler am lautesten. Die Hölterschule darf sich neuer Grundschulstadtmeister im Basketball nennen. Im Finale setzte sich das Team aus dem Rumbachtal mit 14:12 gegen die Mannschaft der Schildbergschule durch.

Das Basketballturnier ist seit Jahren fester Bestandteil des Mülheimer Schulsportprogramms und wird mittlerweile federführend von der Grundschule an der Heinrichstraße durchgeführt, seit diese vom früheren Basketballer Martin Zeller geleitet wird.

Wieder ein angewachsenes Teilnehmerfeld

Wurde das Turnier in den Vorjahren wegen eines kleineren Teilnehmerfeldes noch in der Heißener Schulturnhalle durchgeführt, waren die Korbjäger diesmal in der großen Harbecke-Halle aktiv. Insgesamt gingen nämlich wieder acht Mannschaften an den Start.

In der Vorrunden konnten sich die beiden späteren Finalisten Hölterschule und Schildberg den ersten Platz sichern. Das Team von der Heinrichstraße und die Pestalozzischule folgen ins Halbfinale. Während sich das Hölter-Team deutlich mit 14:7 gegen die Pestalozzischule durchsetzte, endete das zweite Halbfinale zwischen Heinrichstraße und Schildberg deutlich knapper (4:7).

Pestalozzischule sichert sich den dritten Platz

Nachdem sich die Pestalozzischule mit 8:5 im Spiel um den dritten Platz durchgesetzt hatte, stieg das spannende Endspiel, das die Hölterschule schließlich knapp aber verdient für sich entschied.