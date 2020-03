Tabellenführer Styrum 06 lässt beim Verfolger Punkte liegen

Spitzenreiter DJK Styrum 06 ist beim TV Vorst II gestolpert und hat beim Tabellenzweiten eine 27:31 (15:14)-Niederlage kassiert.

„Das war von vorne bis hinten ein schlechtes Spiel von uns“, war sich das Trainer-Duo Bernd Reimers und Stephan Schmidt einig. Sie vermissten vor allem die richtige Einstellung bei ihrer Mannschaft.

Trainingsbeteiligung spiegelt sich im Spiel wider

„Das Spiel war symptomatisch für die Trainingsbeteiligung der letzten Wochen“, fand Schmidt klare Worte. Auch habe man sich vielleicht aufgrund der komfortablen Tabellensituation „etwas zu sicher gefühlt“. Die „06er“ hatten bisweilen einen Vorsprung von neun Punkten.

Wie befürchtet hatten die Gastgeber das Spiel eher langsam gemacht und lange Angriffe gefahren. „Die haben das Spiel wunderbar verschleppt“, so Schmidt. „Das ist eigentlich bekannt gewesen und darauf haben wir auch in der Kabinenansprache hingewiesen.“

Kein Zugriff in der 6:0-Abwehr

In der 6:0-Abwehr bekamen die Styrumer dennoch keinen Zugriff. Vor allem der Halblinke bereitete ihnen Probleme. Auch eine Manndeckung half nur bedingt weiter. Denn dann waren für die anderen Vorster Angreifer zu viele Räume da.

Die Hausherren kamen immer wieder über ihr Kleingruppenspiel, insbesondere mit dem Kreisläufer, zum Erfolg. „Wir haben insgesamt zu viele Gegentore kassiert“, so Reimers. So kam auch das sonst so gefährliche Styrumer Tempospiel nicht ins Rollen. Nervös mache die Niederlage aber nicht. „Mund abwischen, weiter machen“, so Reimers.