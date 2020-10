SV Siemens scheidet im Achtelfinale aus dem Pokal aus

Die SV Siemens ist überraschend im Achtelfinale aus dem BPV-NRW-Cup im Pètanque ausgeschieden. Der Titelverteidiger unterlag Aachen BdAix mit 13:18 Punkten.

Nach sechs Einzeln lagen die Mülheimer bereits mit 4:8 im Hintertreffen, drehten diesen Rückstand aber in der Doublette-Runde. Alle drei Doppel wurden überdeutlich (zweimal 13:0, einmal 13:1) gewonnen, so dass Siemens in der Zwischenwertung mit 13:8 vorn lag.

Nur noch fünf Zähler fehlten zum Sieg

Nur noch ein Triplette, welches fünf Zähler einbringt, fehlte nun noch für den Einzug in die nächste Runde. In beiden Triplettes lagen die Mülheimer mit jeweils 11:6 in Führung. Damit sahen die Siemensianer wie der sichere Sieger aus.

Doch in der Schlussphase versagten ihnen die Nerven. Beide Duelle gingen verloren, Aachen strich noch zehn Punkte ein und ging als 18:13-Gesamtsieger aus dem Duell hervor.

Aachener verpassten aber die Finalrunde

Im Viertelfinale schieden die Aachener mit 11:20 gegen Duisburg-Homberg aus. Neben den Duisburgern stehen Köln-Nippes, der Wuppertaler PTSV und Ibbenbüren in der Finalrunde.

