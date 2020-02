SV Mülheim-Nord kann auf seine Nummer eins zurückgreifen

Die Nummer eins ist beim SV Mülheim-Nord mit an Bord! Der tschechische Schach-Weltklassespieler David Navara wird am Bundesliga-Doppelspieltag in Schwegenheim am ersten Brett sitzen. Die Mülheimer treffen im Bürgerhaus am Samstag ab 14 Uhr auf den SV Hockenheim und am Sonntag ab 10 Uhr auf Gastgeber SG Speyer-Schwegenheim. Zumindest in der zweiten Partie hoffen sie auf einen Sieg.

Nach vier Spieltagen belegen die Hockenheimer den fünften Platz. Nominell sind sie der ärgste Konkurrent des deutschen Meisters OSG Baden-Baden. Allerdings mussten sie sich dem starken Aufsteiger SV Lingen geschlagen geben.

Ex-Weltmeister ist für Hockenheim gemeldet

Der frühere Weltmeister Anatoly Karpov ist beim SV Hockenheim an Position eins gemeldet. Bislang kamen am ersten Brett aber seine russischen Landsleute Nikita Vitiugov und Vladimir Fedoseev zum Einsatz. Beim Mülheimer Sonntag-Gegner Speyer-Schwegenheim ist damit zu rechnen, dass David Navara auf Nijat Abasov aus Aserbaidschan treffen wird.

„Im Spiel gegen Hockenheim sind wir klarer Außenseiter, auch wenn der Gegner wegen des Corona-Virus voraussichtlich auf den starken Chinesen Yi Wei verzichten muss. Ab Sonntag beginnt für uns die Phase mit den wichtigen Spielen im Kampf um den Klassenerhalt. Speyer-Schwegenheim ist zwar ein starker Aufsteiger, aber dennoch streben wir den ersten Saisonsieg an“, sagt Nord-Vorsitzender Michael Stadel.