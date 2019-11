In der vergangenen Saison standen die Fußballerinnen des SV Heißen im Finale des ARAG-Niederrheinpokals. Am Samstag können sie diesem Ziel erneut einen Schritt näher kommen. Es winkt das Ticket für das Viertelfinale.

Um 16 Uhr sind die Mülheimerinnen zu Gast in Grevenbroich – genauer gesagt beim SV Hemmerden. Beide Teams gehen in der Niederrheinliga auf Torejagd, die Heißenerinnen aber aktuell deutlich erfolgreicher als Hemmerden. Denn der Gastgeber hat in dieser Saison noch keinen Punkt gewonnen und steht mit einem Torverhältnis von 4:51 folgerichtig auf dem letzten Tabellenplatz. Auch das direkte Duell zwischen den beiden Mannschaften in der Meisterschaft endete mit einem 8:2-Kantersieg für Heißen.

Ausfälle trüben den Optimismus

Alles andere als ein Sieg wäre für den SVH schon eine Enttäuschung. Der Optimismus von Trainer Tobias Holz wird nur durch viele Ausfälle getrübt. Viele Spielerinnen wollten das einzige spielfreie Wochenende nutzen, um ein paar Tage wegzufahren. „Bei der Planung ist der Nieder­rheinpokal ein bisschen durchgegangen“, vermutet Holz.

Dennoch sieht der Coach sein Team weiterhin in der Favoritenrolle. „Mit denen, die dabei sind, können wir das rocken“, sagt Holz. Der Trainer fährt „nicht mit Bammel“ zum Auswärtsspiel, sondern positiv gestimmt. „Ich bin aber auch immer jemand, der sagt, dass man niemanden unterschätzen sollte“, gibt der Heißener Übungsleiter zu bedenken. „Aber wenn wir uns am Riemen reißen, dann sollten wir das schaffen. Wir wollen auf jeden Fall eine Runde weiter kommen“, so Holz.

Solingen steht bereits im Viertelfinale

Bereits im Viertelfinale steht der Niederrheinligist Eintracht Solingen. Favoriten dürften der Regionalliga-Spitzenreiter Borussia Bocholt und der ebenfalls in der Regionalliga spielende SV Budberg sein. Mit Solingen, Heißen, Hemmerden, dem 1. FC Mönchengladbach, Viktoria Winnekendonk, Schwarz-Weiß Warbeyen und der SpVgg Steele ist die Hälfte der Niederrheinliga noch im Wettbewerb.