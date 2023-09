SV Heißen: Weiter sieglos, aber die Stimmung ist super

Mülheim. Die Handballerinnen des SV Heißen haben auch das dritte Saisonspiel verloren – der Trainer sieht aber auch einige positive Ansätze.

Die Landesliga-Handballerinnen des SV Heißen haben auch das dritte Saisonspiel verloren.

Sie unterlagen bei der SG Burgaltendorf/Kupferdreh mit 13:22 (4:10).

SV Heißen: Trainer lobt die Stimmung im Team

Ein Grund für Tristesse ist die dritte Niederlage allerdings noch nicht. „Stimmungstechnisch sind wir, glaube ich, die beste Mannschaft in der Liga“, sagte SVH-Trainer Martin Abts. Sportlich sieht das allerdings anders aus.

Nach drei Spieltagen stehen die Heißenerinnen erstmal im Tabellenkeller. Auch die Partie vom Wochenende, bei welcher der SVH Stark ersatzgeschwächt angetreten war, beschreibt der Coach als „mäßig“. Insbesondere in der ersten Halbzeit blieb die Offensive der Heißenerinnen zu ungefährlich, sie trafen lediglich vier Mal ins gegnerische Tor.

SV Heißen fehlen wichtige Spielerinnen

Denn von den klaren Torchancen, die sie sich erarbeiteten, ließen sie zu viele liegen. So lag der SVH zur Pause schon mit 4:10 hinten. Auch zeigte sich, dass die Mülheimerinnen den Ausfall wichtiger Rückraumspielerinnen, wie Svenja Arto oder Laura Schmidt, nicht kompensieren konnten. Deswegen setzt Abts auch all seine Hoffnung auf das kommende Heimspiel gegen den Aufsteiger SC Bottrop, wenn er seinen Kader endlich wieder komplett hat.

Dann ist der Trainer überzeugt, dass seine Truppe – zumal vor heimischem Publikum – torgefährlicher sein wird. Die Bottroperinnen hatten allerdings gegen die SG Burgaltendorf/Kupferdreh deutlich gewonnen (26:11)

In der Defensive macht Heißen einen guten Job

Denn in der Offensive sieht Abts das derzeitige Hauptproblem, gar nicht so sehr in der Abwehr. Auch mit den 22 Gegentoren in Burgaltendorf/Kupferdreh kann er leben. Der Knackpunkt sind die 13 eigenen Treffer über 60 Minuten. Dabei stand ihnen mit den Essenerinnen sicherlich keine Übermannschaft der Liga gegenüber. Die Gastgeberinnen hatten die ersten beiden Partien ebenfalls verloren.

„Wir haben einfach den Ball nicht ins Tor gekriegt. Das klingt zwar sehr einfach, ist aber die Wahrheit“, so der Trainer. Neben der Abschlussschwäche muss sich aber auch das Zusammenspiel noch verbessern. Das sagt zumindest SVH-Spielerin Tina Konrad. „Aber daran können und wollen wir noch arbeiten“, so die mit vier Toren beste Torschützin der Heißenerinnen. Die Landesliga-Mannschaft des SV Heißen hat sich nach dem Abstieg vor der Saison gerade erst neu zusammengefunden, von daher ist es wohl klar, dass nicht alle Abläufe und Konzepte sitzen.

So haben sie gespielt

SG Burgaltendorf/Kupferdreh - SV Heißen 22:13 (10:4)

SVH: Alkemper – T. Konrad (4), Schlinkert (1), Schmidt (3/2), Fricke, Schüngel (1), Vetter (2/1), M. Konrad (1), Küsters (1), Frei

