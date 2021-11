FRAUENFUSSBALL NIEDERRHEINLIGA SV Heißen peilt weitere Punkte für den Klassenerhalt an

Mülheim. Zuletzt haben die Fußballerinnen des SV Heißen ihre Hausaufgaben in der Niederrheinliga gemacht. Daran wollen sie auch am Sonntag anknüpfen.

Zuletzt haben die Fußballerinnen des SV Heißen ihre Hausaufgaben in der Niederrheinliga gemacht: Die Abstiegskandidaten Solingen und Gustorf-Gindorf wurden besiegt, die SpVgg Steele trat gar nicht erst an. Am Sonntag wollen die Mülheimerinnen die nächsten drei Punkte auf dem Weg zum Klassenerhalt einfahren.

Die Mannschaft von Trainer Dieter Klos gastiert um 15.15 Uhr beim HSV Langenfeld. Der Hucklenbrucher Sportverein belegt jenen 13. Rang, der im Portal „fussball.de“ als erster Abstiegsplatz gekennzeichnet ist.

Allerdings könnte am Saisonende noch ein Team mehr der Abstieg ereilen. Denn in der Regionalliga West belegen mit Warbeyen, Budberg und Moers drei Niederrhein-Mannschaften die Abstiegsplätze.

Die Teams der Niederrheinliga sind also gut beraten, den elften Platz als rettendes Ufer im Auge zu behalten. Auf den „bösen“ zwölften Rang haben die Mülheimerinnen aktuell sechs Punkte Vorsprung. Am Sonntag sollen es im besten Fall neun werden. Im Dezember steht dann auch noch die Begegnung mit dem derzeitigen Schlusslicht Jägerhaus Linde an.

