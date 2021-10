SV Heißen gelingt Kantersieg über Eintracht Solingen

Mülheim. Ihren bislang höchsten Saisonsieg feierten die Fußballerinnen des SV Heißen am Sonntag. Mit einem 6:0 setzten sie sich weiter von unten ab.

Mit drei Punkten im Duell gegen Eintracht Solingen wollten sich die Fußballerinnen des SV Heißen von den Abstiegsrängen in der Niederrheinliga absetzen. Am Ende wurde es ein Kantersieg, denn die Mülheimerinnen gewannen das Heimspiel mit 6:0 (1:0).

Kathrin Wittfeld eröffnete nach einer knappen halben Stunde den Torreigen, zur Pause sah es allerdings noch nicht nach einem so deutlichen Erfolg der Gastgeberinnen aus. Per Doppelschlag stellten noch einmal Wittfeld und Zoe Meister dann in Minute 56 auf 3:0.

Damit war die Gegenwehr der Gäste aus Solingen offenbar gebrochen. Die schon früh eingewechselte Madleine Schmidtke, Christin Kirchner und Leonie Müller erhöhten in der Schlussphase noch auf ein halbes Dutzend Treffer.

Heißen verdoppelte den Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz durch diesen klaren Erfolg auf sechs Punkte.

Namen & Zahlen zum SVH-Kantersieg

Tore: 1:0/2:0 Wittfeld (26./55.), 3:0 Meiser (56.), 4:0 Schmidtke (79.), 5:0 C. Kirchner (86.), 6:0 Müller (89.)

SVH: Steimann – Lösbrock, S. Kirchner, Ruhnow (82. Welzel), Mölders – C. Kirchner, Wittfeld – Meiser (84. Martin), Müller, Salmon (8. Schmidtke) – Rimkus

