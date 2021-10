SV Heißen freut sich über einen Start-Ziel-Sieg

Mülheim. Den ersten Saisonsieg feierten die Handballerinnen des SV Heißen in der Verbandsliga. Die Deckung war der Erfolgsgarant.

Die Verbandsliga-Handballerinnen des SV Heißen haben die ersten Saisonpunkte eingefahren. Sie gewannen auswärts beim Wermelskirchener TV mit 20:16 (10:7) und freuten sich über einen Start-Ziel-Sieg.

Denn die Heißenerinnen waren von der ersten Minute an in Führung und bauten diese bis zur 20. Minute auf 9:6. Basis für den Erfolg war die sicher stehende Abwehr der Mülheimerinnen, die in den ersten 30 Minuten insgesamt nur sieben Gegentore zuließ. „Die 5:1-Deckung war heute der Erfolgsgarant“, erklärt SVH-Trainer Marian Bondar. Auch die beiden Torfrauen, Alexandra Pichottka und Sabrina Weber, bekamen von ihrem Coach gute Noten.

Aus der intakten Defensive heraus lief dann auch das Heißener Tempospiel besser als noch in den ersten drei Partien. Aber auch im Positionsspiel sieht Bondar einen deutlichen Schritt nach vorne. Hier kam dem SVH unter anderem auch zugute, dass Spielmacherin Jennifer Reschke nach einer langen Schulterverletzung ihr Comeback auf dem Spielfeld gab. „Das macht unseren Angriff deutlich variabler“, freut sich Bondar.

Auch in der zweiten Hälfte ließen sich die Gäste ihre Führung - anders als in den Vorwochen, wo der SVH jeweils nur eine gute Halbzeit auf die Platte brachte - nicht mehr aus der Hand nehmen. „Wir haben uns dieses Mal keinen Durchhänger und keine Schwächephase geleistet“, so der Coach, der zudem ein Sonderlob an Juliane Hauth verteilt, die mit acht Toren beste Heißener Werferin war.

So fuhr der SV Heißen den ersten Sieg ein

SVH: Pichottka, Weber – Schink (3), Brügge (3), Hauth (8/2), Reschke, Neulken (2), Schneidmüller, Bäck (1), Eifert (2), L. Becker, Lambach (1)

