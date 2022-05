Handball Verbandsliga SV Heißen bleibt im dritten Spiel in Folge ungeschlagen

Mülheim. Der nächste überraschende Punktgewinn ist den Frauen des SV Heißen gelungen. Nun wollen sie schon am Sonntag an die Leistung anknüpfen.

Die Frauen des SV Heißen haben überraschend gegen den Niederbergischen HC einen Punkt geholt.

Das Nachholspiel gegen den Tabellendritten endete am Donnerstagabend 24:24 (12:10).

SV Heißen setzt seinen Aufwärtstrend fort

Damit haben die Heißenerinnen nochmals ihren Aufwärtstrend aus den vergangenen Wochen bestätigt. Auch in der Tabelle hat sich der Lauf der Mülheimerinnen schon bezahlt gemacht, der SVH ist dort auf den neunten Platz geklettert. „Wir haben trotz der Rückschläge während der Saison nie aufgesteckt und weiter hart an uns gearbeitet haben“, freut sich SVH-Trainer Marian Bondar.

Am Sonntag (15 Uhr) tritt der SVH beim Tabellensiebten, dem LTV Wuppertal, an. Verzichten müssen die Gäste dann auf Sarah Brügge, die sich gegen den Niederbergischen HV verletzt hat. Trotz der anstrengenden Woche für die Mülheimerinnen wollen sie beim LTV mit viel Selbstvertrauen auflaufen. „Aber es muss sich zeigen, wie weit die Kräfte noch reichen“, so Bondar.

SV Heißen – Niederbergischer HC 24:24 (12:10)

SVH: Weber - Neulken (3/1), Küsters (2), Hauth (2), Groenick, Arto (5), Wörteler (3), Lambach (5), Schink (3) Becker, Reschke.

