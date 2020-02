Ballthron, Einlaufmusik und Torhymnen – in der Halle an der Kleiststraße kam fast bundesliga-ähnliches Flair auf. Über 250 Zuschauer kamen, um sich den Handballnachwuchs der Region anzusehen. Zum ersten Mal richtete der SV Heißen ein Sichtungsturnier für die Kreisauswahlmannschaften aus.

Auch sportlich wurde Einiges geboten. Es traten sechs Auswahlteams des Jahrgangs 2007 gegeneinander an. Am Ende lag der Bergische Handballkreis deutlich vorne. Kein Wunder, denn ein Großteil der Talente kam aus der Schule des Bergischen HC. „Das war wirklich ein qualitativ sehr gutes Turnier“, sagte Marten Müller, Trainer der männlichen D-Jugend beim SV Heißen. Nicht umsonst seien auch Trainer der Niederrheinauswahl vor Ort gewesen, um sich ein eigenes Bild zu machen.

Heißen ist selbst mit fünf Talenten vertreten

Müller hat auch fünf eigene Talente in die Kreisauswahl entsandt. Bei dem einen oder anderen sieht er durchaus Potenzial, es bis in den HVN-Kader zu schaffen. Seit dem letzten Sommer gehören Yasha Mahmoudi, Timo Appelmann, Maximilian Hansen, Michel Boßerhoff und Levin Konietzka zum Kader der Auswahl Rhein-Ruhr (Jahrgang 2008). Im zweiwöchigen Rhythmus nehmen sie am Training unter der Leitung von Pascal Wolfhagen und Fabian Fenzel in Duisburg teil.

Bisweilen können die beiden Auswahltrainer noch aus dem Vollen schöpfen. Weil sie einen großen Kader um sich geschart haben, war der Kreis beim Turnier gleich mit zwei Mannschaften vertreten. Das stärkere Team landete schlussendlich auf dem dritten Platz, hinter dem HK Wesel und dem HK Industrie.

Mülheimer spielten eine gute Rolle

Mit dem Auftritt seiner Spieler war Trainer Marten Müller beim ersten richtigen Sichtungsturnier sehr zufrieden. „Sie haben durchweg eine gute Rolle in ihrem Team gespielt“, sagt der Jugendtrainer. Er ist seit rund fünf Jahren für die Mannschaft verantwortlich und geht mit ihr aktuell in der Kreisliga an den Start.

Auch das Turnier des Jahrgangs 2006 fand mit Mülheimer Beteiligung statt. Liam Schlicht, Henning Kohl und Nikola Veljkovic sind allesamt Eigengewächse der DJK Tura 05 Dümpten. Sie spielen dort bereits seit der F-Jugend sehr erfolgreich zusammen.

Tura-Team gewann schon diverse Titel

So konnte das von Thomas Lohr trainierte Team bisweilen diverse Stadt-, Kreis- oder DJK-Landesmeister-Titel einsammeln. Beim Turnier hatte die von Jochen Kraus trainierte Auswahl allerdings einen schweren Stand, sie musste gleich gegen zwei Verbandsauswahlen antreten: gegen den HV Mittelrhein und den HV Niederrhein, der dann am Ende auch das Rennen machte.

Neben dem sportlichen Geschehen nutzten aber auch einige Jugendtrainer das Turnier zum gegenseitigen Austausch. „Es fanden viele konstruktive Gespräche am Heißener Stammtisch statt“, sagt SVH-Vorstand Andreas Hoffmann. Auch monetär habe sich die Veranstaltung für die eigene Jugendarbeit gelohnt. Der Mülheimer Verein hatte das Turnier erstmals ausgerichtet.