Super Bowl im Mini-Format: Flag-Football-Finale in Mülheim

Mülheim. Die beste Flag-Footballmannschaft Deutschlands wird in Mülheim ermittelt. Noch ist der Gastgeber nicht qualifiziert. Das soll sich ändern.

„Da müssen wir dabei sein“, sagt einst Bayern-Boss Uli Hoeneß, als es um das Champions-League-Finale 2012 in München ging. So drastisch wird es bei den Mülheim Shamrocks mit Sicherheit niemand ausdrücken, doch auch die „Kleeblätter“ wollen bei einem besonderen Heimspiel vertreten sein.

Denn am 16. September steigt auf der Sportanlage am Wenderfeld ein Super Bowl im Miniformat. Unter acht Mannschaften wird der Deutsche Meister im Flag-Football ermittelt. Natürlich wollen die Mülheim dabei sein.

Mülheim Shamrocks müssen Gruppenzweiter werden

Dazu müssen sie aber mindestens Platz zwei in der Westgruppe der in diesem Jahr neu strukturierten Flag-Football-Bundesliga erreichen. Der Gruppensieg ist den Mainz Legionaries kaum mehr zu nehmen, doch dahinter ist noch alles möglich.

Dementsprechend fällt beim letzten West-Spieltag am Samstag in Duisburg wohl die Entscheidung zwischen den Shamrocks, den gastgebenden Dockers und den Trier Biber. „Wenn wir drei von vier Spielen gewinnen, sollte es eigentlich für Platz zwei reichen“, sagt Trainer Alexander Cousin, dessen Mannschaft neben den Duellen gegen die beiden Kontrahenten auch auf Spitzenreiter Mainz und die Gastmannschaft aus Rostock trifft.

Weitere Nachrichten aus dem Mülheimer Sport

Das Duell gegen die Duisburger ist dabei gleich die erste Paarung das Tages. Es geht also gleich um die Wurst. Die bisherigen Begegnungen in dieser Saison gingen alle an die Dockers. Shamrocks-Coach Cousin bleibt aber optimistisch: „Auch wenn es dieses Jahr nicht so gut lief, haben wir Duisburg in der Vergangenheit schon besiegt.“

Das Hauptziel der Mülheimer vor dem Saisonbeginn war es, den Gang in die Relegation zu vermeiden. „Als dann klar wurde, dass das Finale in Mülheim stattfindet, war das natürlich ein zusätzlicher Anreiz“, so der Headcoach. Langfristig möchte er sich mit seinem Team in der ersten Liga etablieren und den Rückstand auf Teams wie Mainz verkürzen.

Mülheim Shamrocks: Viel Erfahrung aus dem Bereich Tackle-Football

Die Flag-Football-Abteilung bei den Mülheim Shamrocks darf sich aktuell über einen guten Zulauf freuen. „Wir haben aber viele, die gleichzeitig auch Tackle-Football spielen oder dort zumindest schon Erfahrung gesammelt haben“, sagt Cousin.

Die Erfahrung soll den Mülheimern freilich auch helfen, den zweiten Platz abzusichern. Nach dem Spieltag in Duisburg müssen die Shamrocks am 5. August noch als Gastmannschaft bei einem Spieltag der Südwest-Gruppe in Walldorf antreten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim