Styrumerinnen haben hart an ihrer Abwehr gearbeitet

Mülheim. Die Handballerinnen von Styrum 06 empfangen in der Landesliga SC Phönix Essen/DJK Grün Weiß Werden. „Eine unbequeme Mannschaft“, so Coach Müller.

Die Landesliga-Handballerinnen der DJK Styrum 06 empfangen am Sonntag die HSG SC Phönix Essen/DJK Grün Weiß Werden. Das Spiel wird um 13.30 Uhr an der Sporthalle an der Von-der-Tann-Straße angepfiffen.

Die Styrumerinnen haben sich nach der letzten Niederlage gegen die HSG Adler Haan in den vergangenen beiden Trainingseinheiten vor allem mit ihrer Abwehrarbeit befasst.

Denn die „06erinnen“ zeigten in der Defensive zuletzt eine schwache Leistung und kassierten knapp 40 Tore. Den kommenden Gegner, der aktuell auf dem fünften Tabellenplatz steht, bezeichnet DJK-Trainer Gunnar Müller als „eher unbequeme Mannschaft, die viel Tempo spielt“.

Aber auch aus dem Rückraum seien die Essenerinnen durchaus wurfstark. Deshalb könne man nur etwas holen, wenn die Deckung dieses Mal gut dagegenhält. Mit der Angriffsleistung seines Teams war Müller dagegen zuletzt zufrieden. Die DJK warf in den letzten beiden Spielen über 60 Tore.

Sandra Kroll wird fehlen

Fehlen wird den Gastgeberinnen Sandra Kroll, die noch im Urlaub ist. Sonst seien alle Spielerinnen einsatzbereit, so Müller. Falls die Mülheimerinnen am Wochenende nicht punkten, könnten sie in der Tabelle wieder auf einen Abstiegsrang abrutschen. Bislang haben sie noch zwei Punkte Vorsprung.