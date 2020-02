Mülheim. Die DJK Styrum ist auf dem Weg in die Landesliga. Sonntag gastiert der SC Bottrop in Mülheim. Der Trainer rechnet mit offensivstarken Gegner.

Styrum-Trainer Reimers erwartet offensive Bottroper

Am Sonntag soll der Siegeszug des Landesligaspitzenreiters DJK Styrum 06 weitergehen. Die Styurmer empfangen in der Sporthalle Von-der-Tann-Straße den SC Bottrop. Das Spiel gegen den Tabellenzwölften beginnt um 11.30 Uhr.

Aber nicht nur die Platzierung und die Tatsache, dass der letzte Bottroper Sieg bereits zwei Monate her ist, sollte im Normalfall aus der Begegnung eine klare Sache zugunsten der Styrumer machen. Denn schon im Hinspiel lieferten die „06er“ ein wahres Torfestival ab und erzielten über 40 Treffer (41:29).

Reimers rechnet mit unorthodoxen Bottropern

Für Trainer Bernd Reimers ist das aber auch nur die eine Seite der Medaille. „Wir haben aber auch fast 30 Tore kassiert“, drückt er seine Unzufriedenheit mit der Defensivleistung aus. So müsse sich die Gegentorquote im Rückspiel doch deutlich reduzieren. „Wir wollen unter 25 bleiben. Das ist eigentlich immer unser Ziel“, so der Coach.

Im Gedächtnis ist ihm das Hinspiel aber auch noch aus einem anderen Grund geblieben. „Die Bottroper haben sehr unorthodox gedeckt“, so Reimers. Will heißen, sie haben von Beginn an sehr offensiv agiert. „Das hat uns zunächst Schwierigkeiten bereitet“, erinnert sich der Styrumer Trainer zurück.

Styrum muss wieder gut verteidigen

Im weiteren Verlauf des Spiels sei es ihnen dann aber sogar entgegengekommen, auch weil die Kräfte der Bottroper nachließen. „Als wir uns dann auch ohne Ball mehr bewegt haben, konnten wir das zu unseren Gunsten nutzen“, so Reimers. Er gehe dennoch davon aus, dass die Gäste ihr Heil erneut in einer offensiven Aufstellung suchen werden. „Ich denke, dass die sich in der 6:0-Abwehr noch weniger Chancen ausrechnen.“

Für die eigenen Abwehrreihen fordert Reimers von seiner Mannschaft eine ähnlich gute Einstellung wie in der zweiten Halbzeit gegen den TV Issum in der Vorwoche. „Dann mache ich mir auch gegen Bottrop keine Sorgen“, sagt er. Personell sieht es bei den Styrumern allerdings „etwas mau“ aus.

Qual der Wahl bei den Torhütern

Piet Best und Alexander Schmidt sind im Urlaub. Markus Burczyk ist weiter angeschlagen, soll aber wohl zumindest mit auf der Bank sitzen. Dafür ist Dominik Potrafki nach einer längeren verletzungsbedingten Auszeit wieder ins Team zurückgekehrt. Fragezeichen gibt es noch auf der Torhüterposition, denn da hat das Trainerduo Bernd Reimers/Stephan Schmidt am Sonntag die Qual der Wahl.

Mit André Kürbis, Simon Schoofs und Tim Justen stehen ihnen alle drei Torhüter zu Verfügung. Kürbis hatte zuletzt im Spiel gegen den TV Issum überzeugt, für Tim Justen spricht indes, dass er selbst viele Jahre in Bottrop gespielt hat und wohl noch den einen oder anderen Spieler kennt. Da soll die Entscheidung kurzfristig fallen.