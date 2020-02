Mülheim. Die DJK Styrum 06 macht große Schritte in Richtung Verbandsliga. Das Spitzenspiel in Issum haben die Mülheimer deutlich für sich entschieden.

Styrum 06 siegt im Spitzenspiel in Issum deutlich

Die DJK Styrum 06 nimmt deutlich Kurs auf die Verbandsliga. Denn die Styrumer haben das Spitzenspiel gegen Verfolger TV Issum mit 33:25 (14:16) deutlich gewonnen.

Danach sah es lange Zeit nicht aus, denn die „06er“ haben sich spielerisch nicht mit Ruhm bekleckert. Sie drehten die Partie erst nach 45 Minuten. Bis dahin hatten die Gastgeber immer wieder geführt.

Styrum vergibt zu viele gute Chancen

In der ersten Halbzeit stimmte vor allem die Abwehrarbeit nicht. Zu einfach kamen die Gastgeber in der offensiven 5:1-Deckung immer wieder frei zum Wurf. Auch mit der Angriffsleistung war das Trainer-Duo Stephan Schmidt/Bernd Reimers alles andere als zufrieden, denn die „06er“ gingen abermals viel zu schludrig mit ihren Torchancen um.

So lagen die Hausherren immer wieder mit zwei oder sogar drei Toren vorne (11:8) und führten nach der Hälfte mit 16:14. Dementsprechend deutlich muss wohl auch die Kabinenansprache in der Pause ausgefallen sein.

Styrum braucht erneut Anlaufzeit

Allerdings zeigte diese zunächst noch keine Wirkung, stattdessen baute Issum sogar den Vorsprung nochmal auf vier Tore aus (18:14). Es dauerte nochmal gut 15 Minuten bis die Styrumer eine andere Einstellung an den Tag legten.

„Wir haben uns dann endlich mal entschieden vernünftig zu decken“, erklärte Trainer Bernd Reimers. Ein Lob gab es dabei vor allem für Marvin Wagemakers, der in der nun defensiveren 6:0 die rechte Abwehrseite der Styrumer dicht hielt. Zudem präsentierte sich der mittlerweile eingewechselte Torwart André Kürbis in guter Form und vereitelte so manche Issumer Torchance.

Stabile Abwehr ist der Schlüssel zum Erfolg

Ausgehend von einer stabileren Abwehr lief es aber auch in der Offensive besser. Dort war es vor allem Rückraumspieler Piet Best der viel Verantwortung übernahm. Mit seinen sieben Treffern trug er einen großen Anteil am Styrumer Erfolg bei. So eroberten sich die Mülheimer in der 46. Minute erstmals die Führung (24:23) und setzten sich mit einem Zwischenspurt auf 28:23 ab.

In der Endphase zeigte sich dann, dass die Hausherren den Styrumern auch konditionell nichts mehr entgegenzusetzen hatten. So konnte sich der Tabellenführer am Ende mit acht Toren noch deutlich distanzieren und zugleich noch etwas für sein Torverhältnis tun. Die Mülheimer haben mit knapp 450 Treffern mit Abstand die meisten Tore erzielt.

Acht Punkte Vorsprung auf die Verfolger

In der Tabelle haben die Styrumer mit dem Sieg jedenfalls ihren Vorsprung auf komfortable acht Punkte ausgebaut, die sie sowohl vom TV Issum als auch vom auf den zweiten Platz gerückten SV Straelen trennen. Der Verbandsliga sind die „06er“ einen Schritt näher gekommen.

TV Issum - DJK Styrum 06 25:33 (16:14)

DJK: Schoofs, Kürbis - Schmidt, Krusenbaum, Best (7), Wagemakers (4), Ambe (3), Siemes (4/3), Milhorst (1), Krause (3), Bühne (2), Jantze (2), Kossmann, Hendricks