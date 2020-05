Stehend paddeln ist leicht erlernbar. Die Kanuschule der DJK Ruhrwacht bietet das nun an.

Kanu Stand Up oder Outrigger paddeln bei der Kanuschule

Mülheim. Stand Up Paddling ist im Trend - die Kanuschule der DJK Ruhrwacht bietet nun Schnupperkurse an. Auch Outrigger Paddeln ist möglich.

Die Kanuschule der DJK Ruhrwacht bietet am 25. Juli Schnupperkurse im Outrigger paddeln und im Stand Up Paddling an. Eine Kurs dauert 60 Minuten, sie finden zwischen 10 und 14 Uhr statt. Beim Outrigger paddeln wird mit einem sogenannten Auslegerkanu gepaddelt.

Hier ist das Kanu mit einem seitlich angebrachten Ausleger verbunden. Beim Stand Up Paddling steht der Sportler auf einem Board und bewegt sich mit einem Stechpaddel vorwärts.

Wer Interesse hat, muss Sportbekleidung in zweifacher Ausführung mitbringen. Die Kursgebühr beträgt 10 Euro, Anmeldungen sind in der Geschäftsstelle der DJK Ruhrwacht und unter drachenbootsport@djk-ruhrwacht.de möglich