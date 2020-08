Staffeleinteilung: Kreisliga A mit 18 statt mit 16 Teams

Mülheim. In der höchsten Liga des Kreises tummeln sich sieben Mülheimer Mannschaften. In der Kreisliga B sind die Teams auf alle drei Gruppen verteilt.

Mit 18 statt mit 16 Teams geht die Fußball-Kreisliga A in der Saison 2020/2021 an den Start. Durch den zahlreichen Aufstieg tummeln sich in der höchsten Liga des Kreises gleich sieben Mülheimer Mannschaften.

Das sind zwei mehr als in der vergangenen Spielzeit. Während sich der TuSpo Saarn nach oben verabschiedet hat, kommen der SV Raadt, der Dümptener TV und Fatihspor als Aufsteiger hinzu. Der SV Heißen, der 1. FC Mülheim, der SC Croatia und der Mülheimer FC 97 II erleben eine weitere Spielzeit in der A-Liga.

Sie treffen erneut auf den SV Wanheim 1900, Viktoria Buchholz II, den SV Duissern, die TuS Mündelheim, den FC Taxi Duisburg (diesmal eigenständig ohne Spielgemeinschaft mit Wanheimerort), die SpVgg Meiderich 06/95, TuRa 88 Duisburg und den Duisburger SV 1900 II. Neu dabei sind die Aufsteiger Duisburger SC Preußen, Turnerschaft Rahm und der VfL Wedau.

Mülheimer Teams in allen drei Kreisliga-B-Gruppen

In der Kreisliga B sind die Mülheimer Teams auf alle drei Gruppen verteilt – mit klarem Schwerpunkt auf der Gruppe eins. Mit dem TSV Heimaterde, dem SV Heißen IV, dem VfB Speldorf II, TuS Union 09 Mülheim und dem Mülheimer SV 07 III bleiben fünf Teams der Gruppe erhalten. Dazu kommt Rot-Weiß Mülheim II als Aufsteiger.

Zu den zweiten Teams des SV Raadt und des MSV 07 gesellen sich in der Gruppe zwei die Staffelwechsler TuSpo Saarn II (aus Gruppe 1) und SV Heißen III (Gruppe 3) sowie die Aufsteiger TSV Heimaterde II, Dümptener TV II und Rot-Weiß Mülheim III.In der Gruppe drei spielt diesmal die zweite statt der dritten Mannschaft des SV Heißen sowie die vierte des MSV 07.

Kreisliga C mit vier Gruppen

In der Kreisliga C gibt es erstmals wieder vier Gruppen á 13 Mannschaften. Fünf Mülheimer Teams spielen in der Gruppe eins, dazu kommt der TSV Heimaterde IV in der zweiten Staffel.