„ Auch Partner fürs Leben werden mal Gegner für 90 Minuten . So war es als am 21. Oktober 2018 in der Frauen-Bundesliga der MSV Duisburg und Borussia Mönchengladbach aufeinandertrafen.

Meine Freundin Isabel Schenk und ich waren zweieinhalb Jahre zuvor bei der Aufstiegsfeier des MSV zusammengekommen . Damals war ich als Maskottchen für den Verein aktiv – sowohl bei allen Herrenspielen als auch bei den Frauen.

Abteilungsleiter bei den Frauen des MSV Duisburg

Vor allem wegen einer Freundschaft zum ehemaligen Präsidenten Udo Kirmse unterstützte ich später die Frauenabteilung. Auf einer Mitgliederversammlung wurde ich 2018 zum Abteilungsleiter gewählt.

Isabel wechselte im Sommer 2017 nach Mönchengladbach . Aufgrund eines Kreuzbandrisses kam sie dort aber kaum zum Einsatz. Somit war das Spiel gegen Duisburg (nach einigen kurzen Einsätzen) eine ihrer ersten Möglichkeiten, auf dem Platz zu zeigen was sie kann. Ihre Anspannung war natürlich an dem Tag besonders groß. Es ging gegen den Ex-Club und eben gegen mich.

Duisburg bleibt in der Liga – Gladbach steigt ab

Gladbach und der MSV galten zudem beide als Konkurrenten im Abstiegskampf. Am Ende konnte ich – vielleicht auch wegen dieses 3:1-Sieges – mit geringen Mitteln die Klasse halten, Isabel und „BMG“ nicht.

Noch heute sprechen wir zu Hause nur neutral über Fußball, das Berufliche halten wir raus. Diese 90 Minuten waren das erste Mal, dass wir uns als Gegner gegenüberstanden. Isabel spielt noch heute bei Gladbach und kämpft mit ihrer Mannschaft in der zweiten Liga um den Aufstieg. Ich bin im Oktober 2019 freiwillig als Abteilungsleiter zurückgetreten.“

Dennis Gerritzen , sportlich-technischer Leiter beim VfB Speldorf

