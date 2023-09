FRAUENFUSSBALL NIEDERRHEINLIGA So stürmte der SV Heißen an die Spitze der Niederrheinliga

Mülheim. Zwei Spiele, zwei Siege: Was beim SV Heißen zum Sprung an die Tabellenspitze führte und was Blau-Weiß Mintard zum zweiten Saisonerfolg fehlte.

Nur zwei Mannschaften in der Frauenfußball-Niederrheinliga ist es gelungen, die ersten beiden Spiele zu gewinnen. Eine davon: der SV Heißen, der nach dem 2:0 (1:0) bei der SG Kaarst von ganz oben grüßt.

„Das tut natürlich gut aber wir sind noch ganz am Anfang“, dämpfte Trainer Hasan Gören die Euphorie. Er weiß, wie lang die Saison noch geht und wie viele schwierige Situationen noch vor seiner Mannschaft stehen.

Warum der Trainer trotz Platz eins schon nach vorne blickt

„Wir müssen mental darauf vorbereitet sein und in den Köpfen kein bisschen nachlassen“, blickte der Trainer bereits voraus. In Kaarst habe seine Mannschaft „absolut verdient gewonnen“, das habe hinterher auch der gegnerische Trainer genauso gesehen.

„Die Mannschaft hat alles, was wir vorher besprochen haben, sehr gut umgesetzt“, lobte Gören. Während Kaarst nur wenige Torchancen hatte, kreierten die Mülheimerinnen immer wieder Möglichkeiten.

Julia Kirsten brachte den SVH in der 22. Minute mit ihrem zweiten Saisontor in Führung, auch Anna-Lena Rimkus hatte beim Auftaktsieg bereits getroffen. Sie erzielte in der 61. Minute das 2:0. Stolz ist Trainer Gören vor allem darauf, dass seine Mannschaft in den beiden ersten Partien nur einen Gegentreffer kassiert hat. „Die Abwehr macht ihre Aufgabe sehr gut im Moment“, meinte der Coach. Am Sonntag kommt die mit einem Sieg und einer Niederlage gestartete Borussia aus Bocholt.

Später Elfmeterpfiff kostet Blau-Weiß Mintard den zweiten Saisonsieg

Auch die Aufsteigerinnen der DJK Blau-Weiß Mintard standen kurz vor ihrem zweiten Saisonsieg. Beim Stand von 2:1 im Auswärtsspiel bei der SSVg Velbert konnte Torhüterin Larissa Kröhling den Ball in der Nachspielzeit nicht festhalten. Beim Versuch, dem Ball hinterherzulaufen, stellte sich eine SSVg-Spielerin in den Weg und ging zu Boden – der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter, den Ramona Rogon zum 2:2 verwandelte.

„Unverdient“ fand das Mintards Trainer Torsten Eichholz, dessen Mannschaft gut begann und durch Carolin Mai in Führung ging. Nach der Trinkpause ließen die Mülheimerinnen aber nach, so dass Velbert zu mehreren Chancen kam und schließlich ausglich.

Eine Umstellung nach der Pause machte sich bemerkbar, so dass Mintard die Angriffe der Gastgeberinnen eindämmen und viele Ballgewinne verzeichnen konnte. Daraus resultierte auch die erneute Führung durch den zweiten Treffer von Carolin Mai. Diese hätte den Blau-Weißen fast den zweiten Sieg im zweiten Spiel eingebracht – doch dann kam jene 95. Minute.

