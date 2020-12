Ruhrgebiet. Die European League of Football soll ab Juni 2021 die Sportart wachsen lassen. Seit 1945 gibt es den Sport in Deutschland – ein Überblick.

Mit der European League of Football soll ein neues Football-Kapitel in Deutschland aufgeschlagen werden . Angefangen hat alles 1945 – mit US-Soldaten, die den Sport nach Deutschland gebracht haben.

Den vorläufigen Höhepunkt erlebte die Sportart zwischen 1991 und 2007, als die NFL Europe für Begeisterung sorgte. Ein Überblick über die Football-Historie in Deutschland.

US-Soldaten brachten American Football nach Deutschland

Anfänge. American Football wurde ab 1945 zunächst von Besatzungssoldaten der US-Armee betrieben. Das erste größere Spiel fand zwischen zwei Kasernenmannschaften im Frankfurter Waldstadion statt. Erst 1977 wurde mit den Frankfurter Löwen der erste deutsche Footballverein gegründet.

AFBD. Der American Football Bund Deutschland wurde im März 1979 gegründet. Unter seinem Dach startete der geregelte Spielbetrieb. Den ersten German Bowl gewannen 1979 die Frankfurter Löwen – deren Kader mit vielen US-Amerikanern gespickt war. Als die Düsseldorf Panther eine Beschränkung der US-Spieler einführen wollten und der AFBD das ablehnte, gründeten einige Teams – hauptsächlich aus NRW – den American Football Verband (AFV), der den Spielbetrieb in der Nordwestdeutschen Football Liga (NFL) parallel zur AFBD-Liga aufnahm.

16 Mannschaften spielen in der German Football League

AFVD. Finanzielle Probleme beim AFBD sorgten 1982 für eine Einstellung des Spielbetriebs. Der AFV gründete anschließend den American Football Verband Deutschland (AFVD), der heute mit über 70.000 Mitgliedern der sechstgrößte Mannschaftssportverband Deutschlands ist. Fast die Hälfte aller Footballspieler in Europa spielen in Deutschland. Unter dem Dach des AFVD gibt es rund 450 Vereine.

GFL. 1979 wurde die German Football League als 1. Bundesliga noch unter dem Dach des AFBD gegründet. Seit 1999 trägt sie den Namen GFL.

Aktuell nehmen 16 Mannschaften, unterteilt in eine Nord- und eine Südstaffel, am Spielbetrieb teil. Amtierender deutscher Meister sind die New Yorker Lions aus Braunschweig.

NFL Europe war über viele Jahr ein Erfolg

EFL. Die European Football League ist ein Europapokal-Wettbewerb für Vereinsmannschaften. Sie war bis 2014 die höchste europäische Footballliga.

Big6. In der Big6 European Football League messen sich die vier besten europäischen Mannschaften. Gesetzt sind immer die beiden Vorjahresfinalisten. Den bisher letzten Titel im Jahr 2018 gewannen die New Yorker Lions.

NFL Europe. Die NFL Europe war der europäische Ableger der amerikanischen National Football League (NFL) und wurde 1991 als World League of American Football gegründet. In den ersten beiden Jahren spielten noch amerikanische Teams mit, nach einer Pause dann ab 1995 nur noch europäische Mannschaften. Seit 1998 nannte sich die Liga NFL Europe, mit dabei war unter anderem Rhein Fire aus Düsseldorf. In ihren besten Zeiten erreichte die Liga einen Zuschauerschnitt von rund 20.000 Fans. 2007 wurde die Liga nach insgesamt 15 Spielzeiten eingestellt. Rekordtitelträger ist Frankfurt Galaxy mit vier Titeln.

Weitere Nachrichten zum American Football