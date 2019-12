Selin Hübsch holt drei Titel bei der Junioren-DM in Mülheim

Mülheim. Die Spielerin vom TSV Heimaterde gewinnt in der Altersklasse U15 im Einzel, Doppel und Mixed. BVM-Talent Julia Meyer siegt zweimal.

Einer der absoluten Höhepunkte aus lokaler Sicht bei der deutschen Jugendmeisterschaft im Badminton in der Mülheimer Innogy-Sporthalle war das Finale im U15-Mädcheneinzel. Zwei Nachwuchsspielerinnen des TSV Heimaterde standen sich dort gegenüber. Selin Hübsch gewann schließlich den Titel, Cara Siebrecht wurde Zweite.

Beide waren zwar als Nummer eins und zwei der Setzliste die Favoritinnen auf den Einzug ins Endspiel gewesen, dennoch war es für den Mülheimer Badmintonsport und insbesondere für den TSV ein tolles Erlebnis.

Selin Hübsch präsentierte sich bei den Titelkämpfen in herausragender Form. Bereits auf dem Weg ins Finale gab sie in den Partien gegen Pheline Krüger (Gittersee), Ella Neve (Nürnberg) und Julia Lüttgen (Köln) keinen Satz ab. Auch im Endspiel gegen ihre Vereinskollegin Cara Siebrecht triumphierte sie in zwei Durchgängen (21:7, 21:19).

„Es hat uns als TSV Heimaterde sehr stolz gemacht“

Julia Meyer (BVM), freut sich über den Erfolg im U17-Einzel. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

„Es hat uns als TSV Heimaterde sehr stolz gemacht, dass zwei unserer Nachwuchsspielerinnen das Finale erreichen konnten. Es ist der Hammer, dass Selin ihre Partien jeweils so eindeutig für sich entscheiden konnte. Auch Cara hat die Matches bis zum Endspiel ähnlich souverän gewonnen“, sagte TSV-Pressewartin Kirsten Maghon, die ergänzte: „Cara hatte im Finale Probleme im ersten Satz, bewies aber im zweiten Durchgang, dass sie mit Selin auf Augenhöhe ist.“

Selin Hübsch freute sich schließlich über das DM-Triple. Die Mülheimerin triumphierte nicht nur im Einzel, sondern auch im Doppel an der Seite der Bonnerin Anna Mejikovskiy sowie im Mixed mit Kevin Dang vom Solinger TC Blau-Weiß. Eine Bronzemedaille gab es zudem für Jule Alberts. Das TSV-Talent wurde gemeinsam mit Julie Marzoch (TV Refrath) Dritte im U17-Doppel. Die Badminton Bundesligaspielerin Johanna Goliszewski, die vor einigen Monaten zusammen mit Katrin Schadlowski die Leitung des TSV-Trainerteams übernommen hat, sagte: „Alle haben an diesem Wochenende ihr Bestes gegeben. Ich habe mit sehr viel Genuss zugeschaut und freue mich, unsere Nachwuchsspieler weiterhin auf und abseits des Courts betreuen zu können.“

Julia Meyer ist ein weiteres, großes Mülheimer Talent im Badminton. Die U17-Spielerin des 1. BV Mülheim hätte auch beinahe dreimal die Goldmedaille abgeräumt. Im Einzel gewann sie das Finale gegen Antonia Schaller (TuS Geretsried) mit 21:12, 10:21 und 21:17. Im Mixed triumphierte sie an der Seite ihres Vereinskollegen Jarne Schlevoigt. Lediglich im Doppelfinale zog sie mit der Jenaerin Tabea Tirschmann im Endspiel knapp den Kürzeren.

Schlevoigt holt Gold und Silber

Jarne Schlevoigt durfte sich nicht nur über den Erfolg im Mixed, sondern auch über den Gewinn der Silbermedaille im Doppel freuen. Er hatte das Endspiel zusammen mit Jonathan Dresp (Horner TV) erreichen können. Karl Sufryd (BVM) und Karim Krehemeier (Blau-Weiß Ostenland) landeten hier auf dem dritten Rang. Zweimal Dritter wurde U19-Spieler Marvin Datko — im Jungendoppel mit Leander Adam (VfB Grün-Weiß Mülheim), im Mixed mit der ehemaligen BVM-Spielerin Jule Petrikowski (SV Offenheim).

Leander Adam gewann ein zweites Mal Bronze — im U19-Mixed mit der Weselerin Maria Kuse. Sein bestens aufgelegter Vereinskollege Malik Bourakkadi eroberte mit Kyan-Yu Oei (SV Berliner Brauereien) den deutschen Meistertitel im U17-Doppel (21:10, 21:13 gegen Schlevoigt/Dresp). Zweiter wurde er mit Tabea Tirschmann (Jena) im Mixed.