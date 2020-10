Schach-Bundesliga: Saison wird bis 2021 verlängert

Mülheim. Die Schach-Bundesliga pausiert seit März und wird erst im kommenden Frühjahr fortgesetzt. Warum es trotzdem einen Deutschen Meister 2020 gab.

Acht von 15 Spieltagen waren im März dieses Jahres in der Schach-Bundesliga absolviert, als die Saison aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen werden musste. Die Spielzeit 2019/20 wird um ein Jahr verlängert. Weiter geht es erst am Wochenende 14./15. März 2021.

Die Mannschaft des SV Mülheim-Nord soll dann in Solingen gegen die Schachfreunde Berlin und den USV TU Dresden spielen. Am 4. und 5. Mai trifft das Aufgebot in Aachen auf den SC Viernheim und Gastgeber ASV. In Berlin endet dann die vom 30. April bis zum 2. Mai mit den drei letzten Spieltagen.

Mülheimer treffen unter anderem auf den FC Bayern

Die Mülheimer Gegner sind dann die SG Solingen, der FC Bayern München und der BCA Augsburg. Im Moment liegt der SVN mit einem Sieg, zwei Unentschieden und vier Niederlagen auf dem 13. Platz und damit auf dem ersten Abstiegsrang.

Obwohl die Bundesligasaison unterbrochen worden ist, ist ein deutscher Meister ermittelt worden. Nach Beschluss aller 16 Bundesligisten ist ein „Mannschaftsturnier 2020“ ins Leben gerufen worden. In Karlsruhe eroberte die OSG Baden-Baden den Titel – zum 14. Mal in den vergangenen 15 Jahren. Acht Teams hatten an der Meisterschaft teilgenommen, die Mülheimer waren nicht darunter.

