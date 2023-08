RW Mülheim und 1. FC Mülheim verlieren bei Generalprobe

Mülheim. Verpatzte Generalproben: Sowohl Rot-Weiss Mülheim als auch der 1. FC Mülheim kassierten Niederlagen im letzten Testspiel vor dem Saisonstart.

Für die beiden Mülheimer Fußball-Bezirksligisten Rot-Weiss Mülheim und 1. FC Mülheim verlief die Vorbereitung insgesamt durchwachsen. Dazu passte es, dass beide Teams am Sonntag bei ihrer Generalprobe vor dem Meisterschaftsauftakt eine knappe Niederlage kassierten.

Den Rot-Weissen war am Dienstag beim 4:3 (1:0) gegen den Post SV Oberhausen überhaupt erst der erste Sieg in der Vorbereitung gelungen, nachdem es in den Duellen mit den höherklassigen Gegnern zuvor nur Niederlagen gesetzt hatte.

Rot-Weiss Mülheim liegt früh zurück

Mit einem Doppelerfolg in die Liga zu starten, gelang der Mannschaft von Trainer Thomas Cvetkovic aber nicht. Sie unterlag dem ebenfalls in der Bezirksliga spielenden FC Neukirchen-Vluyn am Sonntagnachmittag knapp mit 1:2 (0:2).

Schon nach ach Minuten mussten die Eppinghofer einem Rückstand hinterherlaufen, ab der 37. Minute betrug dieser sogar zwei Tore. Erst in der 74. Minute gelang Neuzugang Philipp Wiesmann der Anschlusstreffer. Der Ausgleich wollte den Mülheimerin in dieser Begegnung aber nicht mehr gelingen.

Der 1. FC Mülheim hat derweil mit dem Duell gegen den TuS Asterlagen eine anstrengende Serie abgeschlossen. Nicht weniger als zwölf Testspiele absolvierte die Mannschaft von Trainer Ergin Yeter, nur vier davon konnte der Aufsteiger Für sich entscheiden. Das abschließende Match gegen Asterlagen gehörte nicht dazu – die Styrumer unterlagen durch ein Tor von Joel Preuß in der zwölften Minute mit 0:1 (0:1).

In die neue Bezirksliga-Saison starten die beiden Mülheimer Mannschaften am kommenden Sonntagnachmittag, 15.30 Uhr, jeweils auswärts in Duisburg: Die Rot-Weissen treten beim SV Genc Osman an, der 1. FC Mülheim beim DSV 1900.

