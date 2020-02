RW Mülheim: Hoffnung auf erfolgreiche Englische Woche

Nach dem durchaus vielversprechenden Auftritt gegen den MSV 07 wollen die Bezirksliga-Fußballer des SV Rot-Weiß Mülheim zu Beginn der Englischen Woche beim SC 26 Bocholt unbedingt gewinnen. Das Spiel steigt am Mittwochabend um 20 Uhr.

„Besonders die zweite Halbzeit war richtungsweisend und daran wollen wir unbedingt anknüpfen, dann werden wir noch gute Chancen haben“, sagte Co-Trainer Tuna Tunceli, der den neuen Trainer Kim Rolinger vertrat. Rolinger kommt am Mittwochmorgen aus Südafrika zurück und wird abends schon in Bocholt an der Linie stehen.

Duelle gegen die direkte Konkurrenz sind besonders wichtig

Die Bocholter sind aktuell Drittletzter in der Bezirksliga-Tabelle und Tunceli ist sich natürlich bewusst, dass seine Mannschaft vor allen Dingen in den Duellen gegen die direkten Konkurrenten punkten muss. „Das ist gar keine Frage“, bestätigt der Co-Trainer des Schlusslichts.

Bis auf wenige Angeschlagene können die Rot-Weißen in Bocholt auf ihr bestes Aufgebot zurückgreifen.