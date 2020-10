So geht es für Rot-Weiß Mülheim weiter

Am Sonntag haben die Rot-Weißen spielfrei. In der 15er-Gruppe der Bezirksliga muss an jedem Wochenende ein Team aussetzen. Danach aber erwartet RWM zwei Englische Wochen.

Am kommenden Donnerstag (29. Oktober) steht das zweite Nachholspiel an. Dann geht es zum Vogelheimer SV (Anstoß: 19 Uhr). Am anschließenden Wochenende pausiert die Bezirksliga, um im Rhythmus zu bleiben, absolviert Rot-Weiß aber am Samstagabend (31. Oktober, 18 Uhr) ein Freundschaftsspiel gegen den A-Ligisten Glück-Auf-Sterkrade.

In der Liga geht es dann am darauffolgenden Dienstag (3. November) um 20 Uhr mit dem letzten Nachholspiel gegen den von Christian Mikoljczak trainierten TuS Essen-West weiter. Danach setzen die Mülheimer den üblichen Wochenrhythmus fort.