Rot-Weiß Mülheim fehlen bei Niederlage die Alternativen

Im zweiten Testspiel unter seinem neuen Trainer Kim Rolinger hat der Fußball-Bezirksligist SV Rot-Weiß Mülheim die erste Niederlage kassiert. Die Eppinghofer unterlagen daheim dem B-Kreisligisten TuS Bergeborbeck mit 1:2 (1:1).

„Man gemerkt, dass wir einen relativ kleinen Kader hatten, weil wir auch die dritte Mannschaft unterstützt haben“, meinte der neue Coach, der auf lediglich zwei Ersatzspieler zurückgreifen konnte. „Vor allem in der Offensive hat uns schon der ein oder andere gefehlt, der noch andere Akzente hätte setzen können.“

Zufrieden mit den ersten Tagen

Nach intensiven Einheiten fehlte den Rot-Weißen dann am Ende die Power. Insgesamt ist Rolinger mit den ersten Tagen an der Bruchstraße aber zufrieden. „Die Jungs ziehen gut mit. „Dass es in unserer Situation nicht von heute auf morgen besser wird, ist alles ganz normal. Wir gehen unseren Weg und wollen ihn positiv gestalten“, sagte der RWM-Coach nach seinem zweite Spiel an der Mülheimer Seitenlinie.