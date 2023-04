Rot-Weiss Mülheim: 18 Spieler bleiben, vier Neue kommen

Hat in der kommenden Saison mindestens 22 Spieler zur Verfügung: Thomas Cvetkovic, Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Rot-Weiss Mülheim.

Mülheim Nach drei Siegen in Folge gibt Bezirksligist Rot-Weiss Mülheim erste Ergebnisse seiner Kaderplanung für die neue Saison bekannt.

Mit drei Siegen in Serie hat Fußball-Bezirksligist Rot-Weiss Mülheim im Tabellenkeller mächtig an Boden gut gemacht und sich ein Polster von acht Punkten auf die Abstiegsplätze zugelegt. Dank dieser verbesserten Situation lässt sich die Zukunft deutlich besser planen. Am Ostersonntag meldete RWM 18-fach Vollzug.

Die Eppinghofer vertrauen ihrer aktuellen Mannschaft auch in der kommenden Saison und haben fast mit dem gesamten Kader verlängert. „Die letzten Siege sorgten natürlich für gute Argumente an der Bruchstraße zu bleiben“, hieß es seitens der Rot-Weissen.

RW Mülheim: Fünf Spieler haben bislang nicht verlängert

In der 18-köpfigen Liste fehlten Ersatzkeeper Abdulrahman Ibrahim, Stürmer Sebastian van Ryn, die Mittelfeldspieler Kevin Beginn und Arif Tunahan Ot sowie der in dieser Saison noch nicht zum Zug gekommene Etienne Wandel.

„Die restlichen Personalien werden in den kommenden zwei bis drei Wochen nach und nach geklärt“, sagte der Sportliche Leiter Thorsten Ketzer auf Anfrage. Einen definitiven Abgang wollte er Stand jetzt noch nicht verkünden.

Weitere Nachrichten aus dem Mülheimer Fußball

• Oberliga-Aufstieg? So bereitet sich der Mülheimer FC vor

• Blau-Weiß Mintard nimmt nochmal Rang zwei ins Visier

• Vor 60 Jahren: Als im Mülheimer Rathaus der Fußball rollte

Stattdessen stehen laut Vereinsinformationen vier Neuzugänge fest. Namen gibt es dazu aber noch nicht. Ebenso wenig zu den drei bis vier weiteren potenziellen Neuen, mit denen noch Gespräche laufen. „Wir werden in den kommenden Wochen mögliche Abgänge und die Neuzugänge bekanntgeben. Aber erstmal liegt der Fokus auf dem Klassenerhalt. Hier wollen wir erstmal noch einige Punkte sammeln, bis wir auch rechnerisch nicht mehr absteigen können“, so Ketzer.

Am kommenden Sonntag hat die Mannschaft von Trainer Thomas Cvetkovic die Möglichkeit, den Vorsprung auf elf Punkte auszubauen. Die Mülheimer gastieren um 15 Uhr beim Duisburger SV 1900, der zurzeit den ersten Nicht-Abstiegsplatz belegt. Die auf dem ersten Rang in der Gefahrenzone liegende TuS Mündelheim muss gegen den Tabellenführer VfB Speldorf ‘ran.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim