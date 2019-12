Mülheim. Das Topspiel der Hockey-Bundesliga in der Gruppe West fand zwar keinen Sieger, bot dafür aber einiges an Spannung und mehrfache Führungswechsel.

Remis im Spitzenspiel: HTCU und RW Köln trennen sich 6:6

Es war ein Spitzenspiel, das seinen Namen verdient. Das Hockey-Bundesliga-Duell zwischen dem HTC Uhlenhorst und Rot-Weiss Köln fand zwar keinen Sieger, aber hatte an Spannung bis zum Schluss einiges zu bieten. Mit 6:6 endete die hochklassige Partie in der Halle an der Lehnerstraße Zur Pause hatte die Mannschaft von Omar Schlingemann und Johannes Schmitz mit 0:2 zurückgelegen.

Denn den besseren Start in die Begegnung erwischten die Gäste. Nach gut einer Viertelstunde gab’s einen Kölner Doppelschlag. Kaum waren die Uhlenhorster in Unterzahl klingelte es gleicht doppelt im Uhlenhorster Kasten. Die Gastgeber leisteten sich zu viele kleine Fehler, erspielten sich zu wenig Chancen aus dem Spiel heraus und nutzten auch die Strafecken nicht konsequent. „Wir sind nicht konzentriert genug zur Sache gegangen, wir waren meist einen Schritt zu spät und nicht im Flow. Wir haben einfach zu wenig investiert“, fand Omar Schlingemann, der in der Kabine deutliche Worte fand.

Höheres Balltempo und mehr Aggressivität

Entsprechend motiviert kamen die Gastgeber aus der Kabine. Legten ein höheres Balltempo und mehr Aggressivität an Tag und wurden belohnt. Keine fünf Minuten nach Wiederanpfiff gelang dem HTCU der 1:2-Anschluss durch Tobias Matania. Sechs Minuten Später hieß es dann 2:2. Elian Mazkour hatte nach einer Strafecke getroffen. Doch der Ausgleich hielt nicht lange. In der 44. Minute kassierten die Uhlen prompte das 2:3. Doch die Gastgeber drehten jetzt richtig auf und legten die beste Phase ihres Spiels auf die Platte: In drei Minuten drehten sie den Rückstand in eine 5:3-Führung. Niklas Bosserhoff, Elian Mazkour und Malte Hellwig (per Siebenmeter) trafen für die Gastgeber.

Doch statt mit der Führung im Rücken ruhiger zu agieren, führten individuelle Fehler zum 4:5-Anschlusstreffer der Gäste (50.). Doch damit nicht genug. Wie nicht anders zu erwarten war, bliesen die Kölner zur Schlussoffensive und schenkten den Uhlenhorstern innerhalb von fünf Minuten zwei weitere Tore ein.

Mazkour trifft zum Ausgleich

Das Spiel drohte den Gastgebern zu entgleiten, doch dank eines Schlenzers in den Winkel zwei Minuten vor Schluss von Elian Mazkour, der damit deinen dritten Treffer des Tages erzielt, konnte der HTCU zumindest einen Punkt retten.

Kein Wunder also, dass HTCU-Coach Schlingemann nach der Partie erstmal kräftig durchpusten mussten. „Ein ganz schönes Auf und Ab. Die zweite Halbzeit war deutlich besser, aber wir waren noch nicht bei 100 Prozent und das ist schade“, sagte er. Die Trainingswoche sei nicht optimal gelaufen und das habe sich direkt im Spiel bemerkbar gemacht.

Am Sonntagabend sind die Uhlenhorster bei Blau-Weiß Köln zu Gast .

HTC Uhlenhorst - Rot-Weiss Köln 6:6 (0:2)

Tore: 0:1 (14.), 0:2 (15.), 1:2 Matania (34.), 2:2 Mazkour ( 41. KE), 2:3 (44.), 3:3 Bosserhoff ( ), 4:3 Mazkour (), 5:3 Hellwig (7m), 5:4 (50.), 5:5 (53.), 5:6 (54.), 6:6 Mazkour (58.)