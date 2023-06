Raadter Herren 65 erobern westdeutschen Meistertitel

Mülheim. Den westdeutschen Meistertitel eroberten die Herren 65 des TC Raadt. Sie blieben in der Tennis-Regionalliga ohne Niederlage.

Ein beachtlicher Erfolg für den TC Raadt. Die Tennis-Senioren der Altersklasse Herren 65 wurden Erste in der Regionalliga und eroberten dadurch den westdeutschen Meistertitel.

Damit haben sie zudem das Ticket für die nationale Endrunde gelöst.

TC Raadt hat Spieler mit Endrundenerfahrung im Kader

Frits Raijmakers, Achim Przybilla, Peter-Heinz Schillings, Heinz Küppers-Anhamm, Martin Nierhaus und Hans Snaterse sorgten im Heimspiel gegen den TC Nordwalde schon in den Einzeln für die Entscheidung. Am Ende stand es 9:0. Das Duell am letzten Regionalliga-Spieltag gegen Rot-Weiß Hangelar war bereits bedeutungslos. Beim 6:3-Erfolg punkteten Frits Raijmakers, Achim Przybilla und Heinz-Uwe Breustedt sowie die Gespanne Frits Raijmakers/Achim Przybilla, Peter-Heinz Schillings/Jörg Budde und Martin Nierhaus/David Dalziel.

Weitere Berichte zum Tennis in Mülheim

Vor allem mit den beiden Top-Spielern Frits Raijmakers und Achim Przybilla sollten die Raadter gute Chancen haben, auch auf nationaler Ebene eine gute Platzierung zu erreichen. Die beiden Tennis-Asse können Endrunden-Erfahrung aufweisen, gewannen sie doch im vergangenen Jahr den DM-Titel mit der TG Gahmen.

Herren 60 des TC Raadt steigen ab – genau wie die Herren 75 des MTV Kahlenberg

Den Regionalliga-Klassenerhalt verpasst haben um Haaresbreite die Raadter Herren 60. Das entscheidende Duell gegen Schwarz-Weiß Essen verloren sie mit 4:5. Markus Zinkand, Jörg Harmsen und Lutz Wusthoff sowie Jörg Harmsen/Andreas Schwarz siegten. Ein Punkt zu wenig! Beim 6:3 auswärts über den TuS 84/10 Essen II setzten sich Jörg Harmsen, Lutz Wusthoff, Peter Junker und Hendrik Boettcher sowie Jörg Harmsen/Andreas Schwarz und Peter Junker/Michael Schmoley durch.

Abgestiegen sind auch die Herren 75 des MTV Kahlenberg. Der Neuling erreichte ein Unentschieden und kassierte vier Niederlagen. Für einen Sieg hat es nicht gereicht. Im letzten Spiel gab es eine 2:4-Niederlage gegen den RV Rauxel. Die Damen 40 des Kahlenberger HTC verloren das Top-Spiel beim TC Bredeney mit 1:8 und wurden hinter Essen westdeutsche Vizemeisterinnen. Den Ehrenpunkt eroberte Anette Schumann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim