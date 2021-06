Public Viewing an Rhein und Ruhr zur Fußball-EM

Region. Am Freitag startet die Fußball-Europameisterschaft 2021. Hier ist Rudelgucken zur EM trotz Corona-Einschränkungen möglich. Ein Überblick.

Die Fußball-Europameisterschaft ist in den Startlöchern, die Inzidenzen sinken nicht nur in vielen Städten, sondern auch landesweit. Public Viewing und gemeinsam Fußball gucken in der Außengastronomie ist daher plötzlich doch in vielen Städten möglich, natürlich mit einigen Vorgeben.

Wenn also Italien und die Türkei am Freitagabend die Europameisterschaft in Rom eröffnen, können Fußball-Fans an Rhein und Ruhr das auch gemeinsam verfolgen.

Was wann und wo möglich ist:

Bottrop: EM-Start am Freitag- Public-Viewing nur in Bottrops Kneipen

Duisburg: Public Viewing- Kneipe von Markus Krebs für EM gerüstet

Essen: Essen- Musikpavillon im Grugapark wird EM-Arena

Gladbeck: Fußball-EM in Corona-Zeiten- Das planen die Gastronomen

Hattingen

Heiligenhaus: Heiligenhauser Club zeigt deutsche Spiele auf Großleinwand

Herne: Public Viewing Herne- Hier gibt’s die Spiele der Fußball-EM

Kleve: Kleve- Public Viewing zum EM-Auftakt der Nationalmannschaft{

Mülheim: Public Viewing Mülheim- Hier laufen Spiele der Fußball-EM

Witten: Hier kann man in Witten die EM-Spiele gemeinsam schauen

