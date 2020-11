PCF Mülheim: Bittere 2:4-Niederlage beim Bonner SC

Mülheim. Der Primero Club de Futsal Mülheim verliert in Bonn – und der Trainer ist verärgert. Über weite Strecken war Mülheim das bessere Team.

Auch einen Tag nach der bitteren 2:4 (1:1)-Niederlage beim Bonner SC war Trainer Thomas Libera noch immer mächtig angefressen.

Denn der PCF Mülheim geht damit nicht nur mit einem schlechten Gefühl in die Corona-Zwangspause, sondern steckt in der Futsal-Regionalliga West nun auch endgültig mitten im Abstiegskampf.

Mülheim hat vor der Pause nur vier Punkte auf dem Konto

„Das sind Punkte, die uns noch unglaublich fehlen werden“, weiß der Coach und ergänzt: „Mit einem Sieg hätten wir beruhigt in die Pause gehen können.“ So aber bleibt das Punktekonto seiner Mannschaft bei vier Zählern stehen. Dazu kommt, dass der PCF als eines von nur drei Teams die maximale Anzahl von sechs Spielen absolviert hat. Von den hinter ihm stehenden Mannschaften werden mindestens Holzpfosten Schwerte und die Black Panthers Bielefeld noch vorbeiziehen und dann wird die Situation der Mülheimer auch tabellarisch noch deutlicher.

Mehr Artikel zum Mülheimer Amateurfußball:

„Wir wissen ja auch überhaupt nicht, wie genau es weitergeht“, verdeutlicht Libera das Dilemma. Womöglich wird die Rückrunde gestrichen, dann hätte der Primero Club noch weniger Zeit, um den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen.

Mülheim war in Bonn besser als der Gegner

„Wir hätten diesmal gewinnen müssen, da führt gar kein Weg dran vorbei, das schön zu reden“, findet der PCF-Coach klare Worte. Denn seine Mannschaft war in Bonn die bessere. „Wir waren in allen Belangen besser als der Gegner, hatten 80 Prozent Spielanteile und allein zehn hundertprozentige Chancen“, zählt Libera auf. Doch anstatt ins Netz schossen seine Spieler aus aussichtsreichen Positionen noch an den Pfosten oder gar daneben.

Sport in Mülheim - Hier für den Newsletter anmelden! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Ende lag Bonn praktisch nur in einer einzigen Statistik vorne: den Toren. „Dass es unverdient war, kann man aber fast auch nicht sagen, die Bonner haben bis zum Schluss gekämpft“, zollt Libera dem Gegner Respekt.

Mülheims Trainer kritisiert die Einstellung

Bei seiner Mannschaft hingegen sei es auch eine Einstellungssache, dass beispielsweise die Führung im ersten Durchgang nicht weiter ausgebaut wurde. Nur mit Pech möchte der Coach das nicht abtun. Statt eines zweiten oder gar dritten PCF-Treffers fiel nach dem 1:0 durch Jonas Voss aus dem Nichts der Ausgleich. „Das müssen wir uns schon vorwerfen, dass wir gegen eine spielschwache Mannschaft vier Tore kassiert haben“, legt Libera auch hier den Finger in die Wunde.

Nach der Pause legte Bonn dann eine 3:1-Führung vor. Tobias Mevissen gelang nur noch der Anschlusstreffer, ehe die Bonner alles klar machten. „Ratlos“ stand über dem Bild, das der PCF kurz nach dem Schlusspfiff auf Instagram postete.

„Der ein oder andere muss im Kopf noch klar werden“, sagt Mülheims Trainer vor der mindestens vierwöchigen Zwangspause. Mit individuellen Trainingsplänen und Videokonferenzen wollen sich die Hallenkicker fit halten. Wann auch immer die Saison fortgesetzt wird: der Primero Club möchte noch einige liegen gelassene Punkte wieder aufholen.

Weitere Nachrichten zum Thema Corona und Sport:

Alle aktuellen Bilder und Artikel zum Sport in Mülheim finden Sie hier

[In unserem Lokalsport-Newsletter halten wir Sie nach jedem Wochenende auf dem Laufenden. Den Lokalsport-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]