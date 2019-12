Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Olympics für Gehörlose

Die Deaflympics finden alle vier Jahre, ein Jahr nach den Olympischen Spielen, statt und werden vom International Committee of Sports for the Deaf (ICSD) ausgetragen. Es finden abwechselnd Sommer- und Winterspiele statt.

Früher hieß die Veranstaltung Silent World Games for the Deaf und später Gehörlosen-Weltspiele. Seitdem das Internationale Olympische Komitee (IOC) die Spiele anerkannt hat, werden sie als Deaflympics bezeichnet. An den Paralympics nehmen Gehörlose nicht teil.